Чи можуть обмежити виїзд жінок, які стануть на військовий облік, та чи зможуть покарати у разі, якщо вони не стануть на облік

Що зміниться з 1 жовтня для жінок, які мають диплом медика, та для їх роботодавців.

Питання, чи будуть обмежувати виїзд за кордон жінок, які стали на військовий облік, вирішить Кабмін.

Так, представник Президента в Раді Федір Веніславський заявив, що жінки, які будуть стояти на військовому обліку з 1 жовтня 2023 року, набувають статусу військовозобов'язаних і виїжджають за кордон у тому ж порядку, який встановлено для військовозобов'язаних. «Тобто якщо будуть окремі якісь документи, які дають право на тимчасовий виїзд – тоді так, вони зможуть поїхати. Якщо немає – тоді вони також, як і чоловіки, будуть обмежені у праві виїзду», - зазначив Веніславський у коментарі «РБК-Україна».

В свою чергу, речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, що «виїзд за кордон обмежений для військовозобов’язаних чоловіків та певних категорій держслужбовців», згідно з Правилами перетину кордону. Але (станом на зараз) виїзд за кордон для жінок, які мають медичні та фармацевтичні спеціальності та стануть на військовий облік з 1 жовтня, не обмежений.

«На даний момент обмеження стосуються українських чоловіків у віці від 18 до 60 років, а також окремих посад державних службовців, що чітко визначено в постанові Уряду, яка регламентує Правила перетину державного кордону громадянами України. Якщо будуть внесені зміни до цих правил, відповідно вони будуть дотримуватись», – цитує Демченко УП.

Вочевидь, питання полягає у тому, як уповноважені особи Держприкордонслужби будуть ідентифікувати і розмежовувати жінок, що стоять або не стоять на військовому обліку, та мають відповідну спеціальність. Наразі нормативні акти не регулюють дане питання.

Наприклад, стосовно жінок-суддів, яким з початку року обмежили можливість виїзду за кордон, відповідні списки подаються до Держприкордонслужби, тож її співробітники можуть ідентифікувати таких жінок на кордоні. Нещодавно Рада суддів навіть звернулася до Кабміну щодо внесення змін до Правил перетинання державного кордону і надання можливості виїзду за кордон невійськовозобов'язаних жінок-державних службовців, в тому числі жінок-суддів, в частині винятковості випадків пропуску через державний кордон, зокрема під час відпустки з метою лікування, відвідування родичів. Але результати цього звернення поки невідомі.

Тож, коли жінки є у відповідних списках, наявних у Держприкордонслужбі – механізм перевірки є зрозумілим.

Однак, як на кордоні зможуть ідентифікувати жінок, які мають диплом медика, але не працюють за спеціальністю, і не стали на військовий облік з 1 жовтня 2023 року – поки неясно.

Нагадаємо також, що Верховний Суд нещодавно висловив позицію, за якою обмеження свободи пересування для військовозобов`язаних осіб, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації або можуть бути залучені в умовах воєнного стану до суспільно корисних робіт, пов`язане саме із оголошенням загальної мобілізації у період правового режиму воєнного стану. У тому числі це стосується обмеження виїзду за кордон.

Верховний Суд підкреслив, що хоча й немає такого закону, який би безпосередньо встановлював обмеження для певної категорії осіб вільно залишати територію України, однак спосіб реалізації державою прав, свобод та інтересів її громадян визначається потребою мобілізації оборонних людських ресурсів, а тому є співмірним із застосованими обмеженнями прав та не є свавільним.

«Той факт, що Закон № 3857-ХІІ не містить обмежень права вільно залишати територію України в умовах правового режиму воєнного стану, не означає, що такі обмеження до вищевказаної категорії осіб не можуть застосовуватися на підставі Закону № 389-VIII та Закону № 3543-XII, які є спеціальними для цього періоду.

За приписами частини другої статті 3 Закону № 3857-XII правила перетинання державного кордону громадянами України встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до цього Закону та інших законів України, що надає підстави Кабінету Міністрів враховувати при встановленні зазначених правил заходи воєнного стану, запроваджені Законами № 389-VIII та № 3543-XII», - зазначив Верховний Суд.

Також ВС нагадав, що громадяни, які перебувають у запасі і не призвані на військову службу або не залучені до виконання обов`язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, під час мобілізації, можуть бути відповідно до закону залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер (частина друга статті 22 Закону № 3543-XII).

Крім того, громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється зміна місця проживання без дозволу посадової особи, визначеної у частині третій цієї статті (частина шоста статті 22 Закону № 3543-XII).

Як регулюється військовий облік жінок

Відповідно до наказу Міністра оборони від 7 лютого 2022 року №35 (зі змінами) Головнокомандувачу Збройних Сил доручено забезпечити взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних згідно з Переліком спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних, з 1 жовтня 2023 року.

Хто береться на облік обов’язково, а хто – добровільно

Відповідно до Закону від 7 жовтня 2022 року № 2664-IX «Про внесення зміни до статті 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних:

Жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних.

Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, крім зазначених в абзаці першому цієї частини, беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їх бажанням.

Тобто, медики підлягають взяттю на облік імперативно, а інші споріднені спеціальності – добровільно.

Перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних визначено у згаданому наказі Міноборони №35. Це такі спеціальності, як:

Хімія, хімічні технології та інженерія, біологія

Телекомунікації та радіотехніка

Інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Науки про Землю, географія, фізика та астрономія

Харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості

Фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза

Стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування

Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія

Ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна

Облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування

Видавництво та поліграфія

Психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення

Слід зауважити, що цей Перелік після прийняття закону від 7 жовтня 2022 року № 2664-IX не змінювався, хоча, вочевидь, мав би, адже у ньому не розмежовано спеціальності, за якими жінки беруться на облік добровільно, та за якими – обов’язково.

Яка процедура взяття на облік

Відповідно до п. 50 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабміну від 30 грудня 2022 р. № 1487 заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти, які здійснюють підготовку жінок за медичною або фармацевтичною спеціальністю, за два місяці до завершення навчання за відповідною освітньою (науковою) програмою подають список щодо таких жінок до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, на території відповідальності яких вони розташовані.

Зазначені списки є підставою для оформлення жінкам тимчасового посвідчення військовозобов’язаного (без визначення ступеня їх придатності для виконання військового обов’язку та відмітки про взяття на облік) та внесення інформації до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Видача тимчасових посвідчень військовозобов’язаного зазначеним у списках жінкам, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, здійснюється районним (міським) територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, на території відповідальності якого розташовані заклади освіти. Строк дії таких посвідчень - 30 діб.

Жінки, яким видано тимчасові посвідчення військовозобов’язаного (із строком дії 30 діб), повинні в семиденний строк з дня отримання таких посвідчень прибути до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, на території відповідальності якого задеклароване/зареєстроване місце їх проживання, для взяття на військовий облік.

Взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних здійснюється після визначення їх придатності до військової служби, внесення персональних даних до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з подальшим оформленням відповідного військово-облікового документа.

Також п. 12 Порядку визначає, що під час перевірки закладів освіти, крім питань, зазначених у пункті 4 цього додатка, перевіряється зокрема своєчасність подання повідомлень до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки про жінок, які здобувають освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, а також зміну форми здобуття освіти.

Чи можуть працевлаштовуватися жінки як невійськовозобов’язані

Відповідно до п. 51 вказаного Порядку жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (не отримували військово-обліковий документ) до затвердження цього Порядку, можуть працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року.

Керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій повідомляють відповідним районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки про жінок, які працюють у зазначених органах, на підприємствах, в установах та організаціях та які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю і не перебувають на військовому обліку у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Непрацевлаштовані жінки прибувають самостійно до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки з метою взяття їх на військовий облік військовозобов’язаних.

Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною у переліку, затвердженому Міноборони, крім тих, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їх бажанням на загальних засадах, визначених цим Порядком.

Яка відповідальність для жінок та їх роботодавців

Для жінок, які не стануть на військовий облік, як і для чоловіків, передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 850 до 1700 грн (стаття 210 Кодексу про адміністративні правопорушення).

Втім, звичайно, є питання, як мають ідентифікувати той факт, що жінка, наприклад, 10-15 років тому отримала відповідний диплом медика, якщо зараз вона не працює по спеціальності.

Отже, жінок з медичною або фармацевтичною освітою, які ще не перебувають на військовому обліку у ТЦК, до кінця 2026 року можна працевлаштовувати як невійськовозобов'язаних. Проте про таких працівниць роботодавець зобов'язаний повідомити ТЦК.

Відповідальність для роботодавців, які не повідомлять, визначена у ст. 210-1 Кодексу про адмінправопорушення. Під час воєнного стану це штраф для фізичних осіб від 3400 до 5100 грн; для посадових осіб (керівників) – від 5100 до 8500 грн.

Справи про порушення роботодавцями правил військового обліку розглядають ТЦК. Від їхнього імені розглядають справи про адміністративні правопорушення і накладають адміністративні стягнення керівники ТЦК.

Автор: Наталя Мамченко

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