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Ілон Маск таємно відключив Starlink біля Криму, щоб перешкодити Україні атакувати флот рф, — ЗМІ

17:17, 7 вересня 2023
В опублікованії біографії Маска зазначається, що у нього виник страх застосування росією ядерної зброї у відповідь на успішну атаку України.
Ілон Маск таємно відключив Starlink біля Криму, щоб перешкодити Україні атакувати флот рф, — ЗМІ
Фото: global look news
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Власник SpaceX Ілон Маск у 2022 році таємно наказав своїм інженерам відключити Starlink біля узбережжя Криму, щоб перешкодити українській атаці на російський військово-морський флот. Про це стало відомо CNN.

Видання посилається на опублікований фрагмент біографічної книги «Ілон Маск» Волтера Айзексона.

У біографії йдеться про розмови Маска з представниками вищого керівництва країни-агресорки, після яких у нього виник страх, що росія у відповідь на успішну атаку України може застосувати ядерну зброю. Саме тому мільярдер начебто дав вказівку технічним службам Starlink відключити від обслуговування регіон навколо Криму.

Автор пише про «екзистенційний страх» Маска перед глобальною ядерною війною.

Як відомо, після того, як рф вивела з ладу системи зв’язку України перед своїм повномасштабним вторгненням у лютому 2022 року, Маск погодився надати Україні супутникові термінали Starlink виробництва SpaceX на мільйони доларів, які стали вирішальними для військових операцій України.

Навіть коли мережі стільникового зв’язку та Інтернету були зруйновані, термінали Starlink дозволили Україні боротися та залишатися на зв’язку.

Додається, що як тільки Україна почала використовувати термінали Starlink для наступальних атак проти росії, Маск почав переосмислювати це рішення.

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