Глава Чечни Кадыров находится в тяжелом состоянии – представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии СМИ

Ранее в СМИ распространялась информация, что Кадыров впал в кому.

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В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили информацию о тяжелом состоянии главы Чечни Рамзана Кадырова. Ранее в СМИ распространялась информация, что Кадыров впал в кому.

Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что у Кадырова обострились болезни, которые привели к тяжелому состоянию.

«Да, действительно, есть информация, что военный преступник Кадыров находится в тяжелом состоянии и болезни, которые были – обострились и привели к такому тяжелому состоянию», – сказал Юсов в комментарии «OBOZREVATEL».

Он добавил, что данные о состоянии главы Чечни подтверждаются из разных источников, при чем причиной недуга не является ранение.

«Информация подтверждается из разных источников в медицинских и политических кругах. Речь идет не о ранении. Остальные детали нуждаются в дополнительных уточнениях. Он болеет давно, и речь идет о системных проблемах со здоровьем. Но в последние несколько дней он находится в тяжелом состоянии», – сказал представитель ГУР.

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