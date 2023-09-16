Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Полная проверка деклараций – необязательна: что предполагает финальная версия закона о возобновлении декларирования

У НАПК будет время до конца ноября, чтобы открыть часть деклараций, а у должностных лиц – время до конца января 2024 года, чтобы их подать: какие упрощения для декларантов предусматривает закон.

Основанием для отступления от прежней правовой позиции является очевидная неправильность прежнегоо заключения – Большая Палата ВС

В Большой Палате Верховного Суда объяснили, почему происходят отступления от прежних правовых позиций.

Правонарушитель сбросил помощнику судьи на карту 19,5 тыс. гривен, однако помощник все рассказал судье

Попытка гражданина, являющегося фигурантом дела по ст. 130, «договориться» в суде, оказалась неудачной.

БП ВС пересмотрела дело о наказании водителя за нетрезвое вождение после решения ЕСПЧ, который назвал нарушением отсутствие прокурора в деле об админправонарушении

ЕСПЧ констатировал нарушение Конвенции из-за отсутствия прокурора по делу о привлечении водителя к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения: что решила Большая Палата Верховного Суда.

Налогообложение разговоров сотрудников по мобильному, - позиция Верховного Суда

Верховный Суд сделал вывод о налогообложении стоимости услуг мобильной связи, уплачиваемой юридическим лицом за осуществление его работниками производственных телефонных разговоров.

  1. Публикации
  2. / Суд инфо

На новый Киевский городской окружной админсуд в 2024 году предусмотрено 145 млн грн

10:00, 16 сентября 2023
В бюджет на 2024 год заложили средства на новый Киевский городской окружной админсуд.
На новый Киевский городской окружной админсуд в 2024 году предусмотрено 145 млн грн
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Верховной Раде зарегистрирован проект Государственного бюджета на 2024 год.

В частности, в нем предусмотрены средства на Киевский городской окружной административный суд в размере 145,2 млн. грн.

Пока он еще не создан.

Впрочем, Высший совет правосудия 25 июля определил временное штатное расписание нового Киевского городского окружного административного суда (КМОАС) на 2023 год в количестве 51 судьи.

В конце этого года, вероятно, будет объявлен конкурс на должности 51 судьи Киевского городского окружного административного суда (КМОАС). Состоится этот конкурс, скорее всего, в 2024 году.

8 сентября 2023 и. о. главы Государственной судебной администрации Максим Пампура подписал приказ о передаче имущества ОАС г. Киева в распоряжение Высшей квалификационной комиссии судей и Киевского окружного административного суда.

Напомним, как свидетельствует проект бюджета, расходы на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами и функционирование органов и учреждений системы правосудия увеличат в среднем на 3,2 млрд грн, если сравнивать с 2023 годом.

Следовательно, в 2024 году согласно проекту Бюджета на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами и функционирование органов и учреждений системы правосудия будет предусмотрено 20,53 млрд. грн. Из них по общему фонду предусмотрено – 17,33 млрд грн.

Напомним, в 2023 году на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами и функционированием органов и учреждений системы правосудия было предусмотрено 17,32 млрд грн. По общему фонду – 14,5 млрд грн.

Также напомним, что в проект Государственного бюджета на 2024 год вновь заложили уменьшенный размер прожиточного минимума для расчета должностных окладов судей и прокуроров.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іванна Іванюк
    Іванна Іванюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Олена Висоцька
    Олена Висоцька
    заступник Міністра юстиції України
  • В'ячеслав Хохуляк
    В'ячеслав Хохуляк
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді