На новый Киевский городской окружной админсуд в 2024 году предусмотрено 145 млн грн

В бюджет на 2024 год заложили средства на новый Киевский городской окружной админсуд.

В Верховной Раде зарегистрирован проект Государственного бюджета на 2024 год.

В частности, в нем предусмотрены средства на Киевский городской окружной административный суд в размере 145,2 млн. грн.

Пока он еще не создан.

Впрочем, Высший совет правосудия 25 июля определил временное штатное расписание нового Киевского городского окружного административного суда (КМОАС) на 2023 год в количестве 51 судьи.

В конце этого года, вероятно, будет объявлен конкурс на должности 51 судьи Киевского городского окружного административного суда (КМОАС). Состоится этот конкурс, скорее всего, в 2024 году.

8 сентября 2023 и. о. главы Государственной судебной администрации Максим Пампура подписал приказ о передаче имущества ОАС г. Киева в распоряжение Высшей квалификационной комиссии судей и Киевского окружного административного суда.

Напомним, как свидетельствует проект бюджета, расходы на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами и функционирование органов и учреждений системы правосудия увеличат в среднем на 3,2 млрд грн, если сравнивать с 2023 годом.

Следовательно, в 2024 году согласно проекту Бюджета на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами и функционирование органов и учреждений системы правосудия будет предусмотрено 20,53 млрд. грн. Из них по общему фонду предусмотрено – 17,33 млрд грн.

Напомним, в 2023 году на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами и функционированием органов и учреждений системы правосудия было предусмотрено 17,32 млрд грн. По общему фонду – 14,5 млрд грн.

Также напомним, что в проект Государственного бюджета на 2024 год вновь заложили уменьшенный размер прожиточного минимума для расчета должностных окладов судей и прокуроров.

Автор: Наталя Мамченко

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