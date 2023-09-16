Бюджет-2024 – сколько получит каждый суд, таблица

Стало известно, сколько средств заложено в Бюджет-2024 на каждый суд.

Как известно, Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде проект Государственного бюджета на 2024 год №10000.

Как свидетельствует проект бюджета, расходы на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами и функционирование органов и учреждений системы правосудия увеличат в среднем на 3,2 млрд грн, если сравнивать с 2023 годом.

Следовательно, в 2024 году согласно проекту Бюджета на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами и функционирование органов и учреждений системы правосудия будет предусмотрено 20,53 млрд. грн. Из них по общему фонду предусмотрено – 17,33 млрд грн.

Также в Бюджете предусмотрены средства на Киевский городской окружной административный суд в размере 145,2 млн. грн. Пока он еще не создан.

На Верховный Суд планируют выделить 2,38 млрд. грн. В 2023 году было – 2 млрд. грн. То есть расходы на Верховный Суд увеличат на 380 млн грн.

На Высший антикоррупционный суд в 2024 году – 433,35 млн. грн. В 2023 году было – 293,5 млн. грн. То есть будет увеличение на 139,8 млн грн.

На Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности – 4,4 млн. грн. В 2023 году примерно столько же.

На Высший совет правосудия в 2024 году предусмотрено – 342,73 млн. грн. В 2023 году было меньше – 232,5 млн. грн. То есть, бюджет ВСП увеличат более чем на 110 млн грн.

Ниже в приложении приводим таблицу смет судов.

Автор: Наталя Мамченко

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