Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект о самостоятельности и независимости САП: подробности

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде Украины проект Закона «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об усилении самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры» (регистр. № 10060).
Как сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, законопроект направлен на усовершенствование правовых основ деятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в частности, в части усиления ее самостоятельности и организационной независимости.
Проектом Закона предлагается внести изменения до:
- Уголовного процессуального кодекса Украины относительно определения полномочий руководителя САП как руководителя органа прокуратуры (для прокуроров САП);
- Закона Украины «О государственной тайне» в части включения заместителя Генерального прокурора – руководителя САП в перечень лиц, которым предоставляется доступ к государственной тайне всех степеней секретности;
- Закона Украины «О прокуратуре» в части определения положений относительно:
- предоставления САП статуса юридического лица публичного права, которое имеет обособленное имущество, которое является государственной собственностью, счета в органах, которые осуществляют казначейское обслуживание бюджетных средств, печать с изображением Государственного Герба Украины и своим наименованием;
- предоставления полномочий руководителю САП самостоятельно определять структуру, штат и организацию деятельности САП;
- процедуры конкурсного отбора для назначения на административную должность в САП и должность прокуроров;
- требований к членам конкурсной комиссии;
- определения размеров оплаты труда руководителя и работников САП;
- определения механизма подотчетности руководства САП и проведение аудита деятельности САП с участием международных экспертов;
- создания аппарата САП и предусмотрения отдельного финансирования САП.
Как мы писали, 15 сентября Правительство одобрило законопроект, усиливающий самостоятельность и независимость Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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