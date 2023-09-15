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Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект о самостоятельности и независимости САП: подробности

19:18, 15 сентября 2023
Руководителю предоставят полномочия самостоятельно определять структуру, штат и организацию деятельности САП.
Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект о самостоятельности и независимости САП: подробности
Источник фото: ti-ukraine.org
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Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде Украины проект Закона «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об усилении самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры» (регистр. № 10060).

Как сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, законопроект направлен на усовершенствование правовых основ деятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в частности, в части усиления ее самостоятельности и организационной независимости.

Проектом Закона предлагается внести изменения до:

  • Уголовного процессуального кодекса Украины относительно определения полномочий руководителя САП как руководителя органа прокуратуры (для прокуроров САП);
  • Закона Украины «О государственной тайне» в части включения заместителя Генерального прокурора – руководителя САП в перечень лиц, которым предоставляется доступ к государственной тайне всех степеней секретности;
  • Закона Украины «О прокуратуре» в части определения положений относительно:

- предоставления САП статуса юридического лица публичного права, которое имеет обособленное имущество, которое является государственной собственностью, счета в органах, которые осуществляют казначейское обслуживание бюджетных средств, печать с изображением Государственного Герба Украины и своим наименованием;

- предоставления полномочий руководителю САП самостоятельно определять структуру, штат и организацию деятельности САП;

- процедуры конкурсного отбора для назначения на административную должность в САП и должность прокуроров;

- требований к членам конкурсной комиссии;

- определения размеров оплаты труда руководителя и работников САП;

- определения механизма подотчетности руководства САП и проведение аудита деятельности САП с участием международных экспертов;

- создания аппарата САП и предусмотрения отдельного финансирования САП.

Как мы писали, 15 сентября Правительство одобрило законопроект, усиливающий самостоятельность и независимость Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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