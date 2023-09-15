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Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт про самостійність та незалежність САП: подробиці

19:18, 15 вересня 2023
Керівнику нададуть повноваження самостійно визначати структуру, штат та організацію діяльності САП.
Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт про самостійність та незалежність САП: подробиці
Джерело фото: ti-ukraine.org
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Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді України проєкт Закону «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури» (реєстр. № 10060).

Як повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, законопроект має на меті удосконалення правових засад діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, зокрема, в частині посилення її самостійності та організаційної незалежності.

Проєктом Закону пропонується внести зміни до:

  • Кримінального процесуального кодексу України щодо визначення повноважень керівника САП як керівника органу прокуратури (для прокурорів САП);
  • Закону України «Про державну таємницю» в частині включення заступника Генерального прокурора - керівника САП до переліку осіб, яким надається доступ до державної таємниці усіх ступенів секретності;
  • Закону України «Про прокуратуру» в частині визначення положень щодо:

- надання САП статусу юридичної особи публічного права, яка має відокремлене майно, що є державною власністю, рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням;

- надання повноважень керівнику САП самостійно визначати структуру, штат та організацію діяльності САП;

- процедури конкурсного відбору для призначення на адміністративну посаду в САП та на посаду прокурорів;

- вимог до членів конкурсної комісії;

- визначення розмірів оплати праці керівника та працівників САП;

- визначення механізму підзвітності керівництва САП та проведення аудиту діяльності САП із залученням міжнародних експертів;

- створення апарату САП та передбачення окремого фінансування САП.

Як ми писали, 15 вересня Уряд схвалив законопроєкт, який посилює самостійність та незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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