Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Повна перевірка декларацій – необов’язкова: що передбачає фінальна версія закону про відновлення декларування

У НАЗК буде час до кінця листопада, щоб відкрити частину декларацій, а у посадовців – час до кінця січня 2024 року, щоб їх подати: які спрощення для декларантів передбачає закон.

Підставою для відступу від попередньої правової позиції є очевидна неправильність попереднього висновку – Велика Палата ВС

У Великій Палаті Верховного Суду пояснили, чому відбуваються відступи від попередніх правових позицій.

Правопорушник скинув помічнику судді на карту 19,5 тис. гривень, однак помічник все розповів судді

Спроба громадянина, який є фігурантом справи за ст. 130, «домовитись» в суді, виявилася невдалою.

ВП ВС переглянула справу про покарання водія за нетверезе водіння після рішення ЄСПЛ, який назвав порушенням відсутність прокурора у справі про адмінправопорушення

ЄСПЛ констатував порушення Конвенції через відсутність прокурора у справі про притягнення водія до адміністративної відповідальності за керування авто в стані сп'яніння: що вирішила Велика Палата Верховного Суду.

Оподаткування розмов працівників по мобільному, - позиція Верховного Суду

Верховний Суд зробив висновок щодо оподаткування вартості послуг мобільного зв’язку, що сплачує юридична особа за здійснення її працівниками виробничих телефонних розмов.

  1. В Україні

Уряд уперше заклав у держбюджет кошти на зубопротезування для ветеранів – Шмигаль

07:40, 16 вересня 2023
Уряд вперше заклалав цього року зубопротезування для ветеранів у розмірі 750 млн грн.
Уряд уперше заклав у держбюджет кошти на зубопротезування для ветеранів – Шмигаль
Зображення: freepik.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Уряд уперше заклав у державний бюджет кошти на зубопротезування для ветеранів.

«Дуже важливий крок. Ми у ветеранську політику заклали інновації, які чуємо від ветеранів... Завжди була проблема стоматології. Ми вперше заклали цього року зубопротезування для ветеранів у розмірі 750 млн грн. Це про людяність», - сказав Шмигаль на пресконференції в п'ятницю, пише «Інтерфакс-Україна».

Прем'єр наголосив, що влада й надалі зважатиме на сфери, які важливі для ветеранів.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іванна Іванюк
    Іванна Іванюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Олена Висоцька
    Олена Висоцька
    заступник Міністра юстиції України
  • В'ячеслав Хохуляк
    В'ячеслав Хохуляк
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді