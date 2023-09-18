Стало відомо, на яку кількість нових суддів розрахований Держбюджет на 2024 рік

Мінфін розрахував Бюджет, виходячи з того, що у 2024 році буде призначено 400 нових суддів, а ВККС оголосила конкурс на майже 1100 вакансій.

Як відомо, Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроект №10000 про Державний бюджет на 2024 рік.

Він передбачає на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя 20,53 млрд грн. З них за загальним фондом передбачено – 17,33 млрд грн.

Нагадаємо, у 2023 році на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя було передбачено 17,32 млрд грн. За загальним фондом – 14,5 млрд грн. Тобто, має місце збільшення на близько 3 млрд грн.

При цьому, суддівську спільноту цікавить питання, на яку кількість нових суддів розрахований бюджет.

Вища кваліфкомісія суддів (ВККС) наприкінці минулого тижня оголосила конкурси на близько 1100 вакансій до місцевих та апеляційних судів (560 у місцевих та 532 – в апеляційних)

Але на таку кількість нових суддів бюджетних коштів може не вистачити.

Так, за даними «Судово-юридичної газети», у проекті Бюджету на 2024 рік Мінфін вирішив профінансувати у повному обсязі видатки на виплату суддівської винагороди для фактичної кількості суддів та для 400 новопризначених суддів, розмір суддівської винагороди збережено на рівні 2023 року.

Як зазначили у Мінфіні, у проекті Закону «Про Державний бюджет України на 2024 рік» по статтях, пов'язаних із забезпеченням функціонування судів і діяльності суддів, органів та установ системи правосуддя, загальний обсяг видатків передбачено у сумі 23,7 млрд грн, у тому числі:

із загального фонду – 20,1 млрд грн, що на 3,7 млрд грн більше проти 2023 року;

із спеціального фонду – 3,6 млрд грн, що на 0,1 млрд грн більше проти 2023 року.

Не враховано пропозиції Вищої ради правосуддя по статтях, пов'язаних із забезпеченням функціонування судів і діяльності суддів, органів та установ системи правосуддя, на загальну суму 16,1 млрд грн, у тому числі:

на оплату праці з нарахуваннями – 7,5 млрд грн

У проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» враховано:

у повному обсязі видатки на виплату суддівської винагороди для фактичної кількості суддів та для 400 новопризначених суддів, розмір суддівської винагороди збережено на рівні 2023 року;

обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями для впровадження єдиних підходів та прозорої системи оплати праці державним службовцям на основі класифікації посад ( детально – тут

видатки на оплату праці з нарахуваннями для служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя;

видатки на оплату праці з нарахуваннями на додаткову чисельність суддів та працівників Вищого антикорупційного суду.

на інші поточні витрати – 4,1 млрд грн

У проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» враховано обсяг поточних видатків на рівні 2023 року.

на капітальні видатки – 3,7 млрд грн

У проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» передбачено видатки на розвиток електронного судочинства – впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

на виконання рішень судів на користь суддів та працівників апаратів судів – 0,8 млрд грн

«Загалом, обсяг видатків на функціонування системи правосуддя визначався з урахуванням дії в Україні воєнного стану та пріоритетів використання фінансового ресурсу держави на виконання завдань щодо відсічі збройної агресії, забезпечення недоторканності державного кордону та захисту держави, безперебійного функціонування бюджетної сфери та життєво необхідних потреб жителів територіальних громад, реалізації заходів територіальної оборони та захисту безпеки населення.

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України головні розпорядники коштів державного бюджету мають забезпечити ефективне витрачання коштів, визначивши пріоритетні напрями використання наявного ресурсу», - вказали у Міністерстві фінансів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», на Вищу кваліфікаційну комісію суддів у 2024 році передбачать 208,9 млн грн. Нагадаємо, у 2023 році на ВККС було передбачено – 163,45 млн грн. На Національну школу суддів в наступному році виділять 75,5 млн грн.

На Службу судової охорони у 2024 році передбачено 1,29 млрд грн. У 2023 році було 1,26 млрд грн.

На Верховний Суд планують виділити 2,38 млрд грн. В 2023 році було – 2 млрд грн. Тобто, видатки на Верховний Суд збільшать на 380 млн грн.

На Вищий антикорупційний суд у 2024 році – 433,35 млн грн. В 2023 році було – 293,5 млн грн. Тобто, буде збільшення на 139,8 млн грн.

На Вищий суд з питань інтелектуальної власності – 4,4 млн грн. У 2023 році приблизно стільки ж.

На Вищу раду правосуддя у 2024 році передбачено – 342,73 млн грн. У 2023 році було менше – 232,5 млн грн. Тобто, бюджет ВРП збільшать більш, ніж на 110 млн грн.

Також нагадаємо, що у проект Державного бюджету на 2024 знов заклали зменшений розмір прожиткового мінімуму для розрахунку посадових окладів суддів та прокурорів.

Автор: Наталя Мамченко

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