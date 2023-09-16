Реєструвати авто можна онлайн: Кабмін спростив доступ до послуг для водіїв

В Україні розширили можливості електронного кабінету водія та Порталу Дія.

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Уряд України прийняв рішення щодо внесення змін до постанови КМУ, яка регулює питання реєстрації автотранспорту. Ці зміни мають на меті спростити доступ до послуг для всіх громадян. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, внесено зміни до постанови КМУ від 07.09.1998 №1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів».

Тепер розширено функціональні можливості електронного кабінету водія та Порталу Дія щодо можливості замовлення в електронній формі послуг з:

державної реєстрації, зняття з обліку транспортних засобів;

видачі тимчасового реєстраційного талона у звʼязку з наданням права керування транспортним засобом іншій фізичній особі або свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на імʼя іншої фізичної особи, яка здійснює поїздку за кордон;

продовження терміну відповідального зберігання номерних знаків перереєстрованих або знятих з обліку транспортних засобів для подальшого закріплення за іншими транспортними засобами власника;

видачі висновку щодо можливості нанесення спеціальних індивідуальних ідентифікаційних номерів або дублювання первинних ідентифікаційних номерів транспортних засобів; обміну посвідчення водія, виготовленого на бланку, на посвідчення водія в електронній формі та навпаки.

Ці зміни також стосуються продовження терміну відповідального зберігання номерних знаків перереєстрованих або знятих з обліку автотранспортних засобів для подальшого їх закріплення за іншими транспортними засобами власника, а також видачі висновку щодо можливості нанесення спеціальних індивідуальних ідентифікаційних номерів або дублювання первинних ідентифікаційних номерів автотранспорту. Зміни дозволять громадянам отримувати документи в електронній формі, що спростить та прискорить процедуру.

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