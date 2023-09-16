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  1. В Украине

Регистрировать авто можно онлайн: Кабмин упростил доступ к услугам для водителей

07:00, 16 сентября 2023
В Украине расширили возможности электронного кабинета водителя и Портала Дія.
Регистрировать авто можно онлайн: Кабмин упростил доступ к услугам для водителей
Источник фото: Главком
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Правительство Украины приняло решение о внесении изменений в постановление КМУ, которое регулирует вопросы регистрации автотранспорта. Эти изменения имеют целью упростить доступ к услугам для всех граждан. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, внесены изменения в постановление КМУ от 07.09.1998 №1388 «Об утверждении Порядка государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов».

Теперь расширены функциональные возможности электронного кабинета водителя и Портала Дія относительно возможности заказа в электронной форме услуг по:

  • государственной регистрации, снятия с учета транспортных средств;
  • выдаче временного регистрационного талона в связи с предоставлением права управления транспортным средством другому физическому лицу или свидетельства о регистрации транспортного средства на имя другого физического лица, осуществляющего поездку за границу;
  • продление срока ответственного хранения номерных знаков перерегистрированных или снятых с учета транспортных средств для дальнейшего закрепления за другими транспортными средствами владельца;
  • выдачи заключения о возможности нанесения специальных индивидуальных идентификационных номеров или дублирования первичных идентификационных номеров транспортных средств; обмена водительского удостоверения, изготовленного на бланке, на удостоверение водителя в электронной форме и наоборот.

Эти изменения также касаются продления срока ответственного хранения номерных знаков перерегистрированных или снятых с учета автотранспортных средств для дальнейшего их закрепления за другими транспортными средствами владельца, а также выдачи заключения о возможности нанесения специальных индивидуальных идентификационных номеров или дублирования первичных идентификационных номеров автотранспорта. Изменения позволят гражданам получать документы в электронной форме, что упростит и ускорит процедуру.

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