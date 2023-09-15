Конкурс в суды первой инстанции: известен список 560 вакансий

Большинство вакансий – в судах Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Киевской областей, а в районных судах Киева есть 26 вакансий.

Источник фото: SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей 15 сентября обнародовала список вакансий, которые планируется заместить во время объявленного конкурса на должности судей местных общих, административных, хозяйственных судов.

Планируется провести конкурсы на 500 вакансий судей местных общих судов, 30 судей местных административных судов и 30 судей местных хозяйственных судов.

Срок подачи документов – до 16 октября 2023 года.

Количество вакансий по областям следующее:

районні суди Харківської області – 59 вакансій

районні суди Дніпропетровської області – 55 вакансій

районні суди Одеської області – 43 вакансії

районні суди Київської області – 31 вакансія

районні суди Полтавської області – 31 вакансія

районні суди міста Києва – 26 вакансій

районні суди Кіровоградської області – 25 вакансій

районні суди Миколаївської області – 24 вакансії

районні суди Черкаської області – 21 вакансія

районні суди Вінницької області - 19 вакансій

районні суди Житомирської області – 18 вакансій

районні суди Запорізької області – 18 вакансій

районні суди Сумської області – 18 вакансій

районні суди Чернігівської області – 18 вакансій

районні суди Донецької області – 12 вакансій

районні суди Херсонської області – 12 вакансій

районні суди Хмельницької області – 12 вакансій

районні суди Волинської області – 10 вакансій

районні суди Івано-Франківської області – 10 вакансій

районні суди Львівської області – 10 вакансій

районні суди Тернопільської області – 9 вакансій

районні суди Закарпатської області – 7 вакансій

районні суди Чернівецької області – 7 вакансій

районні суди Рівненської області – 5 вакансій

Что касается вакансий для конкурсов на должности судей местных административных и хозяйственных судов, то в судах указанной специализации на конкурс выставлены, как правило, 1-2, максимум 3 вакансии.

Сами конкурсы состоятся в следующие дни:

на должности судей административных судов - 1 декабря

на должности судей хозяйственных судов - 8 декабря

на должности судей общих судов - 15-17 декабря

С полным списком вакансий можно ознакомиться ниже:

Напомним, что 15 сентября ВККС также обнародовала перечень 532 вакантных должностей судей апелляционных судов, которые планируется заполнить на соответствующем конкурсе.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.