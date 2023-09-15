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Конкурс в суды первой инстанции: известен список 560 вакансий

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Конкурс в суды первой инстанции: известен список 560 вакансий

18:23, 15 сентября 2023
Большинство вакансий – в судах Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Киевской областей, а в районных судах Киева есть 26 вакансий.
Конкурс в суды первой инстанции: известен список 560 вакансий
Источник фото: SUD.UA
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Высшая квалификационная комиссия судей 15 сентября обнародовала список вакансий, которые планируется заместить во время объявленного конкурса на должности судей местных общих, административных, хозяйственных судов.

Планируется провести конкурсы на 500 вакансий судей местных общих судов, 30 судей местных административных судов и 30 судей местных хозяйственных судов.

Срок подачи документов – до 16 октября 2023 года.

Количество вакансий по областям следующее:

районні суди Харківської області59 вакансій

районні суди Дніпропетровської області55 вакансій

районні суди Одеської області43 вакансії

районні суди Київської області31 вакансія

районні суди Полтавської області31 вакансія

районні суди міста Києва26 вакансій

районні суди Кіровоградської області25 вакансій

районні суди Миколаївської області24 вакансії

районні суди Черкаської області21 вакансія

районні суди Вінницької області - 19 вакансій

районні суди Житомирської області18 вакансій

районні суди Запорізької області18 вакансій

районні суди Сумської області18 вакансій

районні суди Чернігівської області18 вакансій

районні суди Донецької області12 вакансій

районні суди Херсонської області12 вакансій

районні суди Хмельницької області12 вакансій

районні суди Волинської області10 вакансій

районні суди Івано-Франківської області10 вакансій

районні суди Львівської області10 вакансій

районні суди  Тернопільської області9 вакансій

районні суди Закарпатської області7 вакансій

районні суди Чернівецької області7 вакансій

районні суди Рівненської області5 вакансій

Что касается вакансий для конкурсов на должности судей местных административных и хозяйственных судов, то в судах указанной специализации на конкурс выставлены, как правило, 1-2, максимум 3 вакансии.

Сами конкурсы состоятся в следующие дни:

на должности судей административных судов - 1 декабря

на должности судей хозяйственных судов - 8 декабря

на должности судей общих судов - 15-17 декабря

С полным списком вакансий можно ознакомиться ниже:

Напомним, что 15 сентября ВККС также обнародовала перечень 532 вакантных должностей судей апелляционных судов, которые планируется заполнить на соответствующем конкурсе.

Автор: Вячеслав Хрипун

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