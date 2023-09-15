В Днепропетровской области нетрезвый выпал с 5 этажа, однако зацепился на дереве

В Днепропетровской области нетрезвый мужчина упал с 5 этажа, его спасло дерево.

В Днепропетровской области нетрезвый мужчина решил покурить на балконе и упал с высоты 5 этажа. От гибели его спасло дерево. После падения мужчины, соседи вызвали медицинскую помощь. Об этом сообщают медики, пишет Открытый.

По предварительным данным, пострадавший выпивал алкоголь дома и решил «проветриться» на балконе. Приблизившись к поручню, он потерял равновесие и упал с высоты.

Однако мужчине повезло, поскольку он упал на дерево, которое росло под балконом. Эта неожиданная «подушка» спасла ему жизнь.

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