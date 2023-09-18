Стало известно, на какое количество новых судей рассчитан Госбюджет на 2024 год

Минфин рассчитал Бюджет, исходя из того, что в 2024 году будет назначено 400 новых судей, а ВККС огласила конкурс на почти 1100 вакансий.

Как известно, Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №10000 о Государственном бюджете на 2024 год.

Он предусматривает на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами и функционирование органов и учреждений системы правосудия 20,53 млрд грн. Из них по общему фонду предусмотрено – 17,33 млрд грн.

Напомним, в 2023 году на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами и функционированием органов и учреждений системы правосудия было предусмотрено 17,32 млрд грн. По общему фонду – 14,5 млрд грн. То есть имеет место увеличение на около 3 млрд грн.

При этом судейское сообщество интересует вопрос, на какое количество новых судей рассчитан бюджет.

Высшая квалифкомиссия судей (ВККС) в конце прошлой недели объявила конкурсы на около 1100 вакансий в местные и апелляционные суды (560 в местных и 532 – в апелляционные)

Но на такое количество новых судей бюджетных средств может не хватить.

Так, по данным «Судебно-юридической газеты», в проекте Бюджета на 2024 год Минфин решил профинансировать в полном объеме расходы на выплату судейского вознаграждения для фактического количества судей и для 400 новоназначенных судей, размер судейского вознаграждения сохранен на уровне 2023 года.

Как отметили в Минфине, в проекте Закона «О Государственном бюджете Украины на 2024 год» по статьям, связанным с обеспечением функционирования судов и деятельности судей, органов и учреждений системы правосудия, общий объем расходов предусмотрен в сумме 23,7 млрд грн, в том числе:

из общего фонда – 20,1 млрд грн, что на 3,7 млрд грн больше по сравнению с 2023 годом;

из специального фонда – 3,6 млрд грн, что на 0,1 млрд грн больше по сравнению с 2023 годом.

Не учтены предложения Высшего совета правосудия по статьям, связанным с обеспечением функционирования судов и деятельности судей, органов и учреждений системы правосудия, на общую сумму 16,1 млрд грн, в том числе:

на оплату труда с начислениями – 7,5 млрд грн

В проекте Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2024 год» учтено:

в полном объеме расходы на выплату судейского вознаграждения для фактического количества судей и для 400 новоназначенных судей, размер судейского вознаграждения сохранен на уровне 2023 года;

объем расходов на оплату труда с начислениями для внедрения единых подходов и прозрачной системы оплаты труда государственным служащим на основе классификации должностей ( детально – тут

расходы на оплату труда с начислениями для службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия;

расходы на оплату труда с начислениями на дополнительную численность судей и работников Высшего антикоррупционного суда.

на другие текущие расходы – 4,1 млрд грн

В проекте Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2024 год» учтен объем текущих расходов на уровне 2023 года.

на капитальные расходы – 3,7 млрд грн

В проекте Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2024 год» предусмотрены расходы на развитие электронного судопроизводства - внедрение Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

во исполнение решений судов в пользу судей и работников аппаратов судов – 0,8 млрд грн

«В целом объем расходов на функционирование системы правосудия определялся с учетом действия в Украине военного положения и приоритетов использования финансового ресурса государства на выполнение задач по отражению вооруженной агрессии, обеспечению неприкосновенности государственной границы и защиты государства, бесперебойного функционирования бюджетной сферы и жизненно необходимых потребителей жителей , реализации мер территориальной обороны и защиты безопасности населения

Согласно требованиям Бюджетного кодекса Украины, главные распорядители средств государственного бюджета должны обеспечить эффективное расходование средств, определив приоритетные направления использования имеющегося ресурса», - указали в Министерстве финансов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», на Высшую квалификационную комиссию судей в 2024 году будет предусмотрено 208,9 млн грн. Напомним, в 2023 году на ВККС было предусмотрено – 163,45 млн. грн. На Национальную школу судей в следующем году выделят 75,5 млн. грн.

На Службу судебной охраны в 2024 году предусмотрено 1,29 млрд грн. В 2023 году было 1,26 млрд грн.

На Верховный Суд планируют выделить 2,38 млрд грн. В 2023 году было – 2 млрд грн. То есть расходы на Верховный Суд увеличат на 380 млн грн.

На Высший антикоррупционный суд в 2024 году – 433,35 млн грн. В 2023 году было – 293,5 млн. грн. То есть будет увеличение на 139,8 млн грн.

На Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности – 4,4 млн. грн. В 2023 году примерно столько же.

На Высший совет правосудия в 2024 году предусмотрено – 342,73 млн. грн В 2023 году было меньше – 232,5 млн. грн. То есть, бюджет ВСП увеличат более чем на 110 млн грн.

Также напомним, что в проект Государственного бюджета на 2024 год вновь заложили уменьшенный размер прожиточного минимума для расчета должностных окладов судей и прокуроров.

Автор: Наталя Мамченко

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