Правительство впервые заложило в госбюджет средства на зубопротезирование для ветеранов – Шмыгаль

Правительство впервые заложило в этом году зубопротезирование для ветеранов в размере 750 млн грн.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Правительство впервые заложило в государственный бюджет средства на зубопротезирование для ветеранов.

«Очень важный шаг. Мы в ветеранской политике заложили инновации, которые слышим от ветеранов... Всегда была проблема стоматологии. Мы впервые заложили в этом году зубопротезирование для ветеранов в размере 750 млн грн. Это о человечности», - сказал Шмыгаль на пресс-конференции в пятницу, пишет «Интерфакс-Украина».

Премьер подчеркнул, что власть и в дальнейшем будет брать во внимание сферы, которые важны для ветеранов.

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