Кабмін схвалив законопроект про самостійність та незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, – Денис Шмигаль

Керівник САП самостійно визначатиме штат, структуру та організацію в установі.

Джерело фото: pravda.com

15 вересня Уряд схвалив законопроект, який посилює самостійність та незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Це один зі структурних маяків програми співпраці з МВФ та частина державного курсу на системну боротьбу з корупцією.

САП отримає статус юридичної особи публічного права

чітко окреслюються повноваження її керівника зі статусом заступника Генпрокурора

він самостійно визначатиме штат, структуру та організацію в установі

створюються механізми підзвітності та аудиту за участю міжнародних експертів врегульовуються процедури конкурсного відбору прокурорів.

«Таким чином САП працюватиме ефективніше, а Україна досягне більшого прогресу в подоланні корупції.

Незабаром законопроєкт буде зареєстрований в Парламенті», пояснив Шмигаль.

При цьому він оприлюднив лише першу сторінку проекту.

Так, п. 9 ч. 1 ст. 3 КПК, який визначає, хто є керівником органу прокуратури, доповнюють посадою керівника САП.

Отже, цей пункт звучатиме так: керівник органу прокуратури – Генеральний прокурор, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (для прокурорів САП) керівник обласної прокуратури, керівник окружної прокуратури та їх перші заступники і заступники, які діють у межах своїх повноважень.

Також у законі про прокуратуру встановлять, що визначення структури та штату САП здійснюється його керівником.

Автор: Наталя Мамченко

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