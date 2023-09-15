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Кабмін схвалив законопроект про самостійність та незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, – Денис Шмигаль

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Кабмін схвалив законопроект про самостійність та незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, – Денис Шмигаль

17:17, 15 вересня 2023
Керівник САП самостійно визначатиме штат, структуру та організацію в установі.
Кабмін схвалив законопроект про самостійність та незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, – Денис Шмигаль
Джерело фото: pravda.com
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15 вересня Уряд схвалив законопроект, який посилює самостійність та незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Це один зі структурних маяків програми співпраці з МВФ та частина державного курсу на системну боротьбу з корупцією.

  • САП отримає статус юридичної особи публічного права
  • чітко окреслюються повноваження її керівника зі статусом заступника Генпрокурора 
  • він самостійно визначатиме штат, структуру та організацію в установі
  • створюються механізми підзвітності та аудиту за участю міжнародних експертів врегульовуються процедури конкурсного відбору прокурорів.

 «Таким чином САП працюватиме ефективніше, а Україна досягне більшого прогресу в подоланні корупції.
Незабаром законопроєкт буде зареєстрований в Парламенті», пояснив Шмигаль.

При цьому він оприлюднив лише першу сторінку проекту.

Так, п. 9 ч. 1 ст. 3 КПК, який визначає, хто є керівником органу прокуратури, доповнюють посадою керівника САП.

Отже, цей пункт звучатиме так: керівник органу прокуратури – Генеральний прокурор, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (для прокурорів САП) керівник обласної прокуратури, керівник окружної прокуратури та їх перші заступники і заступники, які діють у межах своїх повноважень.

Також у законі про прокуратуру встановлять, що визначення структури та штату САП здійснюється його керівником.

Автор: Наталя Мамченко

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