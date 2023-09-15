Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Кабмин одобрил законопроект о самостоятельности и независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры, – Денис Шмыгаль

Руководитель САП будет самостоятельно определять штат, структуру и организацию в учреждении.

Конкурс в апелляционные суды: известен список вакансий

В Киевском апелляционном суде есть 45 вакансий, в Шестом апелляционном административном суде – 11 вакансий, в Северном апелляционном хозяйственном суде – 15 вакансий.

Квалификационное оценивание судей возобновляется с 16 октября

Известны первые 57 судей, которые будут завершать квалификационное оценивание судей.

Верховной Раде предлагают переголосовать законопроект о дисциплинарных инспекторах

Возобновление рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей пока откладывается.

В проект Госбюджета на 2024 год заложили кардинально новые правила оплаты труда госслужащих

В 2024 году оплата труда государственных служащих будет осуществляться по новым подходам, а те, кто не захочет применять новые правила – рискуют получить меньшие зарплаты.

  1. Публикации
  2. / В Украине

Кабмин одобрил законопроект о самостоятельности и независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры, – Денис Шмыгаль

17:17, 15 сентября 2023
Руководитель САП будет самостоятельно определять штат, структуру и организацию в учреждении.
Кабмин одобрил законопроект о самостоятельности и независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры, – Денис Шмыгаль
Источник фото: pravda.com
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

15 сентября правительство одобрило законопроект, усиливающий самостоятельность и независимость Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Это один из структурных маяков программы сотрудничества с МВФ и часть государственного курса на системную борьбу с коррупцией.

  • САП получит статус юридического лица публичного права
  • четко обозначаются полномочия ее руководителя со статусом заместителя Генпрокурора
  • он будет самостоятельно определять штат, структуру и организацию в учреждении
  • создаются механизмы подотчетности и аудита с участием международных экспертов и регулируются процедуры конкурсного отбора прокуроров.

«Таким образом, САП будет работать эффективнее, а Украина достигнет большего прогресса в преодолении коррупции.

В скором времени законопроект будет зарегистрирован в Парламенте», пояснил Шмыгаль.

При этом он обнародовал только первую страницу проекта.

Так, п. 9 ч. 1 ст. 3 УПК, определяющий, кто является руководителем органа прокуратуры, дополняют должностью руководителя САП.

Следовательно, этот пункт будет звучать так: руководитель органа прокуратуры – Генеральный прокурор, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (для прокуроров САП), руководитель областной прокуратуры, руководитель окружной прокуратуры и их первые заместители и заместители, действующие в пределах своих полномочий.

Также в законе о прокуратуре будет установлено, что определение структуры и штата САП осуществляется его руководителем.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Жуков
    Сергій Жуков
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Дмитро Наталуха
    Дмитро Наталуха
    голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку
  • Сергій Колієв
    Сергій Колієв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області