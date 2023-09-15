Кабмин одобрил законопроект о самостоятельности и независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры, – Денис Шмыгаль

15 сентября правительство одобрило законопроект, усиливающий самостоятельность и независимость Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Это один из структурных маяков программы сотрудничества с МВФ и часть государственного курса на системную борьбу с коррупцией.
- САП получит статус юридического лица публичного права
- четко обозначаются полномочия ее руководителя со статусом заместителя Генпрокурора
- он будет самостоятельно определять штат, структуру и организацию в учреждении
- создаются механизмы подотчетности и аудита с участием международных экспертов и регулируются процедуры конкурсного отбора прокуроров.
«Таким образом, САП будет работать эффективнее, а Украина достигнет большего прогресса в преодолении коррупции.
В скором времени законопроект будет зарегистрирован в Парламенте», пояснил Шмыгаль.
При этом он обнародовал только первую страницу проекта.
Так, п. 9 ч. 1 ст. 3 УПК, определяющий, кто является руководителем органа прокуратуры, дополняют должностью руководителя САП.
Следовательно, этот пункт будет звучать так: руководитель органа прокуратуры – Генеральный прокурор, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (для прокуроров САП), руководитель областной прокуратуры, руководитель окружной прокуратуры и их первые заместители и заместители, действующие в пределах своих полномочий.
Также в законе о прокуратуре будет установлено, что определение структуры и штата САП осуществляется его руководителем.
Автор: Наталья Мамченко
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