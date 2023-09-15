Пригожин посмертно попал в список самых влиятельных евреев года

Погибший в авиакатастрофе в Тверской области главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин оказался на 52 место в списке самых влиятельных евреев года в израильской газете Jerusalem Post.
Ему добавили приписку – «посмертно» и занял он последнюю строчку рейтинга.
Первую позицию занял гендиректор OpenAI Сэм Альтман, вторую – премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, а третью – госсекретарь США Энтони Блинкен.
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