Пригожин посмертно попал в список самых влиятельных евреев года

Пригожин оказался на 52, последнем, месте евреев года по версии израильской газеты Jerusalem Post.

Источник фото: armenpress.am

Погибший в авиакатастрофе в Тверской области главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин оказался на 52 место в списке самых влиятельных евреев года в израильской газете Jerusalem Post.

Ему добавили приписку – «посмертно» и занял он последнюю строчку рейтинга.

Первую позицию занял гендиректор OpenAI Сэм Альтман, вторую – премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, а третью – госсекретарь США Энтони Блинкен.

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