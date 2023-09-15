Пригожин посмертно потрапив до списку найвпливовіших євреїв року

Пригожин опинився на 52, останньому, місці євреїв року за версією ізраїльської газети Jerusalem Post.

Джерело фото: armenpress.am

Загиблий в авіакатастрофі у Тверській області ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин опинився на 52 місце в списку найвпливовіших євреїв року в ізраїльській газеті Jerusalem Post.

Йому додали приписку – «посмертно» і зайняв він останню сходинку рейтингу.

Першу позицію посів гендиректор OpenAI Сем Альтман, другу – прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, а третю - держсекретар США Ентоні Блінкен.

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