Бюджет-2024 – скільки отримає кожен суд, таблиця

Стало відомо, скільки коштів закладено у Бюджет-2024 року на кожен суд.

Як відомо, Кабмін зареєстрував у Верховній Раді проект Державного бюджету на 2024 рік №10000.

Як свідчить проект бюджету, видатки на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя збільшать загалом на 3,2 млрд грн, якщо порівнювати з 2023 роком.

Отже, у 2024 році згідно проекту Бюджету на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя буде передбачено 20,53 млрд грн. З них за загальним фондом передбачено – 17,33 млрд грн.

Також у Бюджеті передбачені кошти на Київський міський окружний адміністративний суд в розмірі 145,2 млн грн. Наразі його ще не створено.

На Верховний Суд планують виділити 2,38 млрд грн. В 2023 році було – 2 млрд грн. Тобто, видатки на Верховний Суд збільшать на 380 млн грн.

На Вищий антикорупційний суд у 2024 році – 433,35 млн грн. В 2023 році було – 293,5 млн грн. Тобто, буде збільшення на 139,8 млн грн.

На Вищий суд з питань інтелектуальної власності – 4,4 млн грн. У 2023 році приблизно стільки ж.

На Вищу раду правосуддя у 2024 році передбачено – 342,73 млн грн. У 2023 році було менше – 232,5 млн грн. Тобто, бюджет ВРП збільшать більш, ніж на 110 млн грн.

Нижче у додатку наводимо таблицю кошторисів судів.

Автор: Наталя Мамченко

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