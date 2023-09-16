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На новий Київський міський окружний адмінсуд в 2024 році передбачили 145 млн грн

10:00, 16 вересня 2023
В бюджет на 2024 рік заклали кошти на новий Київський міський окружний адмінсуд.
На новий Київський міський окружний адмінсуд в 2024 році передбачили 145 млн грн
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У Верховній Раді зареєстровано проект Державного бюджету на 2024 рік.

Зокрема, у ньому передбачені кошти на Київський міський окружний адміністративний суд в розмірі 145,2 млн грн.

Наразі його ще не створено.

Втім, Вища рада правосуддя 25 липня визначила тимчасовий штатний розклад нового Київського міського окружного адміністративного суду (КМОАС) на 2023 рік у кількості 51 судді.

Наприкінці цього року ймовірно буде оголошений конкурс на посади 51 судді Київського міського окружного адміністративного суду (КМОАС). Відбудеться цей конкурс, скоріше за все, у 2024 році.

8 вересня 2023 року в. о. голови Державної судової адміністрації Максим Пампура підписав наказ про передачу майна ОАС м. Києва у розпорядження Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Київського окружного адміністративного суду.

Нагадаємо, як свідчить проект бюджету, видатки на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя збільшать загалом на 3,2 млрд грн, якщо порівнювати з 2023 роком.

Отже, у 2024 році згідно проекту Бюджету на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя буде передбачено 20,53 млрд грн. З них за загальним фондом передбачено – 17,33 млрд грн.

Нагадаємо, у 2023 році на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя було передбачено 17,32 млрд грн. За загальним фондом – 14,5 млрд грн.

Також нагадаємо, що у проект Державного бюджету на 2024 знов заклали зменшений розмір прожиткового мінімуму для розрахунку посадових окладів суддів та прокурорів.

Автор: Наталя Мамченко

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