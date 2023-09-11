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Майно ліквідованого Окружного адмінсуду Києва передадуть ВККС

Ще частину обладнання передадуть Київському окружному адміністративному суду.

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Майно ліквідованого Окружного адмінсуду Києва передадуть ВККС

17:20, 11 вересня 2023
Ще частину обладнання передадуть Київському окружному адміністративному суду.
Майно ліквідованого Окружного адмінсуду Києва передадуть ВККС
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Майно та обладнання ліквідованого у грудні 2022 року Окружного адміністративного суду міста Києва продовжують передавати у розпорядження інших судів та органів суддівського врядування.

Так, 8 вересня 2023 року в. о. голови Державної судової адміністрації Максим Пампура підписав наказ про передачу майна ОАС м. Києва у розпорядження Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Київського окружного адміністративного суду.

Так, ВККС протягом місяця з дня наказу отримає:

системні блоки - 31 штука

монітори – 34 штуки

джерела безперебійного живлення – 14 штук

ручка-сканер – 10 штук

мікросистеми обробки даних – 6 штук

сканери – 2 штуки

У свою чергу, Київський окружний адміністративний суд (КОАС) протягом місяця отримає:

системні блоки – 18 штук

монітори – 18 штук

джерела безперебійного живлення – 18 штук

ноутбуки 12 штук

принтери – 10 штук

багатофункціональні пристрої – 8 штук

системи фіксування судового засідання в режимі звукозапису, відеозапису та відеоконференцзв’язку – 4 штуки

сканери – 4 штуки

З текстом наказу ДСА можна ознайомитися нижче:

Зазначимо, що у серпні частину майна ОАС м. Києва також передали Господарському суду міста Києва, а у липні – Херсонському апеляційному суду.

Нагадаємо, що 13 грудня 2022 року Президент підписав указ про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва. Замість ОАС м. Києва має запрацювати новий Київський міський окружний адміністративний суд.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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