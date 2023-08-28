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Майно Окружного адмінсуду Києва передадуть Господарському суду Києва

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Майно Окружного адмінсуду Києва передадуть Господарському суду Києва

17:14, 28 серпня 2023
Господарський суд Києва отримає монітори, ноутбуки, системні блоки, сканер.
Майно Окружного адмінсуду Києва передадуть Господарському суду Києва
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Майно ліквідованого у грудні 2022 року Окружного адміністративного суду міста Києва продовжують передавати іншим судам.

Згідно з наказом Державної судової адміністрації № 411 від 28 серпня 2023 року, протягом місяця Господарський суд міста Києва отримає з фондів Окружного адміністративного суду міста Києва низку засобів інформатизації.

Мова йде про наступне майно:

монітори – 5 штук

системні блоки – 4 штуки

ноутбуки – 3 штуки

сканер протяжний – 1 штука

багатофункціональний пристрій – 1 штука

З текстом наказу ДСА можна ознайомитися нижче:

Зазначимо, що у липні з ОАС м. Києва в Херсонський апеляційний суд також були передані три комплекти фіксування судового засідання в режимі звуко, відео запису та відеоконференцзв’язку.

Нагадаємо, що 13 грудня 2022 року Президент підписав указ про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва. Замість ОАС м. Києва має запрацювати новий Київський міський окружний адміністративний суд.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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