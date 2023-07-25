У новому Київському міському окружному адмінсуді буде працювати 51 суддя

За розрахунками ДСА правосуддя в КМОАС мають здійснювати 188 суддів.

Вища рада правосуддя 25 липня визначила тимчасовий штатний розклад нового Київського міського окружного адміністративного суду (КМОАС) на 2023 рік у кількості 51 судді.

Як повідомила член Вищої ради правосуддя Інна Плахтій, 17 липня Державна судова адміністрація надіслала до ВРП консультативний висновок щодо визначення кількості суддів Київського міського окружного адміністративного суду.

У висновку було зазначено, що штатна чисельність суддів ліквідованого у минулому році Окружного адміністративного суду міста Києва, згідно з штатним розкладом 2019 року, була визначена на рівні 49 посад суддів. У вересні 2022 року кількість суддів ОАС м. Києва, за рахунок тимчасового відрядження у склад суду двох суддів Донецького окружного адміністративного суду, становила 51 суддю.

За розрахунками ДСА, орієнтовна кількість справ та матеріалів, яка може надійти у КМОАС після початку його роботи, становить більше 32 тис. справ.

Зазначений прогноз надходження справ у КМОАС, ДСА здійснило «шляхом екстраполяції на підставі аналізу відповідних статистичних даних Окружного адміністративного суду міста Києва за період 2018 – 2022 років».

Згідно з висновками ДСА, орієнтовний прогноз часу розгляду вказаної кількості справ і матеріалів, із застосуванням середнього часу розгляду справ і матеріалів окружними адміністративними судами (рекомендованого рішенням ВРП від 24 листопада 2020 року) становить більше 308 тисяч годин.

Відтак, орієнтовний нормативний прогноз чисельності суддів КМОАС, необхідний для ефективного розгляду справ та матеріалів протягом року, становить, за розрахунками ДСА, 188 суддів.

У зв’язку з цим, ДСА запропонувала ВРП затвердити на 2023 рік штат суддів КМОАС у кількості 51 судді у межах раніше вже визначених бюджетних видатків на ОАС міста Києва.

При цьому на 2024 рік ДСА запропонувало затвердити штат КМОАС вже у кількості 188 посад суддів.

Після нетривалих дискусій члени ВРП 25 липня вирішили все ж прийняти компромісне рішення.

Тимчасовий штат суддів КМОАС на 2023 рік затверджено на рівні 51 судді, виходячи з чисельності суддів ОАС м. Києва на момент ліквідації суду.

Крім того, ВРП зазначило, що кількість суддів КМОАС у подальшому може бути переглянута «з урахуванням судового навантаження та визначених державним бюджетом видатків».

Нагадаємо, що 13 грудня 2022 року Верховна Рада підтримала законопроект про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та створення нового Київського міського окружного адміністративного суду. В цей день закон підписав і президент Володимир Зеленський.

Забезпечити розгляд справ ліквідованого ОАС міста Києва, до початку роботи КМОАС, повинен Київський окружний адміністративний суд (КОАС).

21 лютого 2023 року голова ДСА призначив т. в. о. керівника апарату КМОАС працівника ДСА Наталію Оленченко.

28 лютого 2023 року була здійснена державна реєстрація КМОАС.

Відбір суддів КМОАС планується здійснити на конкурсних засадах.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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