У разі якщо під час використання ПРРО задіяні касири, то для кожного такого ПРРО потрібно створити окрему печатку.

У податковій службі Івано-Франківській області пояснили, чи може суб’єкт господарювання використовувати одну печатку на всіх ПРРО.

Так, частиною другою ст. 12 Закону України від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» встановлено, що користувачі електронних довірчих послуг зобов’язані, зокрема, забезпечувати конфіденційність та неможливість доступу інших осіб до особистого ключа та невідкладно повідомляти надавача електронних довірчих послуг про підозру або факт компрометації особистого ключа.

Компрометація особистого ключа – будь-яка подія, що призвела або може призвести до несанкціонованого доступу до особистого ключа.

Отже, суб’єкт господарювання має право використовувати одну печатку на всіх програмних реєстраторах розрахункових операцій, які зареєстровані на кожну окрему господарську одиницю, якщо такі ПРРО не потребують задіяння касирів.

У разі якщо під час використання ПРРО задіяні касири, то для кожного такого ПРРО потрібно створити окрему печатку.

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