Может ли субъект хозяйствования использовать одну печать на всех ПРРО

В случае если при использовании ПРРО задействованы кассиры, то для каждого такого ПРРО нужно создать отдельную печать.

В налоговой службе Ивано-Франковской области объяснили, может ли предприятие использовать одну печать на всех ПРРО.

Так, частью второй ст. 12 Закона Украины от 05 октября 2017 года № 2155-VIII «Об электронных доверительных услугах» установлено, что пользователи электронных доверительных услуг обязаны, в частности, обеспечивать конфиденциальность и невозможность доступа других лиц к личному ключу и безотлагательно уведомлять поставщика электронных доверительных услуг о подозрении или факт компрометации личного ключа.

Компрометация личного ключа – любое событие, что привело или может привести к несанкционированному доступу к личному ключу.

Следовательно, предприятие имеет право использовать одну печать на всех программных регистраторах расчетных операций, зарегистрированных на каждую отдельную хозяйственную единицу, если такие ПРРО не нуждаются в задействовании кассиров.

В случае если при использовании ПРРО задействованы кассиры, то для каждого такого ПРРО нужно создать отдельную печать.

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