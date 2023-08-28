Опубликованы изменения в Порядок присвоения рангов государственных служащих

Очередной ранг может быть присвоен только в случае, когда предыдущий ранг был присвоен государственному служащему больше года назад с учетом результатов оценки его служебной деятельности.

Кабмин опубликовал постановление от 19 августа 2023 г. № 877, которым внесены изменения в Порядок присвоения рангов государственных служащих, утвержденный постановлением КМУ от 20 апреля 2016 г. № 306.

Министерствам, другим центральным и местным органам исполнительной власти в месячный срок со дня вступления в силу нового постановления поручено обеспечить присвоение очередных рангов государственным служащим, у которых возникло право на присвоение таких рангов с учетом изменений.

Следовательно, согласно изменениям пункты 8 и 9 Порядка изложены в такой редакции.

Государственному служащему, назначаемому на должность более высокой категории и имеющему ранг в пределах такой категории, может быть оставлен предварительный или присвоен очередной ранг в пределах соответствующей категории должностей, при этом:

очередной ранг может быть присвоен только в том случае, если предыдущий ранг был присвоен государственному служащему более года назад с учетом результатов оценки его служебной деятельности;

при оставлении предыдущего ранга очередной ранг присваивается государственному служащему с учетом времени присвоения предыдущего ранга.

Очередной ранг в пределах соответствующей категории должностей присваивается государственному служащему через каждые 3 года с учетом результатов оценки его служебной деятельности.

При присвоении очередного ранга государственному служащему, который не проходил оценки результатов служебной деятельности в соответствующем государственном органе, учитывается информация об оценке результатов его служебной деятельности по предыдущему месту работы, которая предоставляется по запросу службы управления персоналом.

В стаж работы для присвоения очередного ранга засчитывается период прохождения военной службы по призыву во время мобилизации или на особый период государственным служащим, освобожденным от исполнения своих должностных обязанностей.

В стаж работы для присвоения очередного ранга не засчитывается период пребывания государственного служащего в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и в отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им шестилетнего возраста. В таком случае стаж работы по присвоению очередного ранга исчисляется с учетом суммарно периода работы до указанных отпусков и периода работы после выхода из них.

Государственному служащему, уволившемуся с государственной службы и вернувшемуся на государственную службу, очередной ранг присваивается через три года со дня назначения на должность государственной службы.

В случае когда государственный служащий был уволен с государственной службы и назначен в соответствии с законодательством на должность государственной службы на следующий день после увольнения, в стаж работы для присвоения очередного ранга засчитывается период работы в должности государственной службы, назначение на которое произошло:

путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина на основании Типового контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 22 апреля 2020 г. № 290;

в соответствии с частью пятой статьи 10 Закона Украины «О правовом режиме военного положения»

Автор: Наталья Мамченко

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