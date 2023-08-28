Опубліковано зміни до Порядку присвоєння рангів державних службовців

Черговий ранг може бути присвоєно лише у разі, коли попередній ранг був присвоєний державному службовцю більше, ніж рік тому назад з урахуванням результатів оцінювання його службової діяльності.

Кабмін опублікував постанову від 19 серпня 2023 р. № 877, якою внесені зміни до Порядку присвоєння рангів державних службовців, затвердженого постановою КМУ від 20 квітня 2016 р. № 306.

Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади у місячний строк з дня набрання чинності новою постановою доручено забезпечити присвоєння чергових рангів державним службовцям, у яких виникло право на присвоєння таких рангів з урахуванням змін.

Отже, відповідно до змін пункти 8 і 9 Порядку викладено в такій редакції.

Державному службовцю, який призначається на посаду більш високої категорії і має ранг у межах такої категорії, може бути залишено попередній або присвоєно черговий ранг у межах відповідної категорії посад, при цьому:

черговий ранг може бути присвоєно лише у разі, коли попередній ранг був присвоєний державному службовцю більше ніж рік тому назад з урахуванням результатів оцінювання його службової діяльності;

у разі залишення попереднього рангу черговий ранг присвоюється державному службовцю з урахуванням часу присвоєння попереднього рангу.

Черговий ранг у межах відповідної категорії посад присвоюється державному службовцю через кожні 3 роки з урахуванням результатів оцінювання його службової діяльності.

Під час присвоєння чергового рангу державному службовцю, який не проходив оцінювання результатів службової діяльності у відповідному державному органі, враховується інформація про оцінювання результатів його службової діяльності за попереднім місцем роботи, яка надається на запит служби управління персоналом.

До стажу роботи для присвоєння чергового рангу зараховується період проходження військової служби за призовом під час мобілізації або на особливий період державним службовцем, який був увільнений від виконання своїх посадових обов’язків.

До стажу роботи для присвоєння чергового рангу не зараховується період перебування державного службовця у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку. У такому разі стаж роботи для присвоєння чергового рангу обчислюється з урахуванням сумарно періоду роботи до зазначених відпусток та періоду роботи після виходу з них.

Державному службовцю, який був звільнений з державної служби та повернувся на державну службу, черговий ранг присвоюється через три роки з дня призначення на посаду державної служби.

У разі коли державний службовець був звільнений з державної служби і призначений відповідно до законодавства на посаду державної служби наступного дня після звільнення, до стажу роботи для присвоєння чергового рангу зараховується період роботи на посаді державної служби, призначення на яку відбулося:

шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину на підставі Типового контракту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 290;

відповідно до частини п’ятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»

Автор: Наталя Мамченко

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