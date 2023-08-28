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  1. В Україні

Заволоділи ₴700 000 «бойових» виплат: на Харківщині підозрюють посадовців військкомату

17:49, 28 серпня 2023
Начальник військкомату та начальник групи зв’язку нарахували своїй знайомій понад 680 тисяч гривень «бойових», як за службу на фронті.
Заволоділи ₴700 000 «бойових» виплат: на Харківщині підозрюють посадовців військкомату
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На Харківщині посадовців військкомату підозрюють у заволодінні 700 тис грн «бойових» виплат. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

«За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру начальнику районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Харківської області та начальнику групи зв’язку цього РТЦК та СП.

Їм інкриміновано заволодіння чужим майном, вчинене в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, підозрювані розробили план заволодіння грошовим забезпеченням військовослужбовців, у тому числі додатковими винагородами.

«Суть схеми полягала у включенні до особового складу особи, яка не проходила військову службу, з метою нарахування їй грошового забезпечення, премій та додаткових винагород нібито за безпосередню участь у бойових діях.

На цю роль погодилась знайома начальника військкомату, яка фактично не виконувала функціональні обов’язки та не виходила на службу», — зазначили в ОГП.

Таким чином підозрювані з березня 2022 року по липень 2023 року заволоділи понад 680 тис грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад.

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