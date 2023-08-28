США розглядають передачу Україні касетних боєприпасів більшої дальності, — ЗМІ

Зазначається, що в США є кілька важливих нових варіантів, як посилити військову підтримку України.

США можуть передати Україні касетні боєприпаси більшої дальності. Адміністрація Джо Байдена розглядає кілька важливих нових варіантів посилення західної військової підтримки України. Оскільки бачить імовірність того, що війна триватиме й наступного року, повідомляє The Washington Post.

Як йдеться у матеріалі, у Вашингтоні зростає підтримка касетних боєприпасів для РСЗВ, які можуть вражати територію на більшу відстань, ніж артилерійські боєприпаси. Їх США почали постачати нашій державі минулого місяця.

За даними видання, Вашингтон також наполегливо працює над планом створення українських сил майбутнього, які могли б стримувати подальшу російську агресію. Винищувачі F-16, які почнуть надходити за кілька місяців, будуть частиною цього плану.

Крім того, американські урядовці працюють із союзниками над багатьма іншими системами озброєння та навчанням.

Раніше ми писали, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що без касетних снарядів ЗСУ не зможуть ні проводити наступ, ні захищати свої позиції.

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