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У Білому домі розповіли, чому США вирішили надати Україні касетні боєприпаси

11:29, 11 липня 2023
Джейк Салліван заявив, що без касетних снарядів ЗСУ не зможуть ні проводити наступ, ні захищати свої позиції.
У Білому домі розповіли, чому США вирішили надати Україні касетні боєприпаси
Фото: ЕРА/UPG
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Без касетних снарядів ЗСУ не зможуть не те що проводити наступ, а й захищати свої позиції. Тому США ухвалили рішення про передачу цих боєприпасів нашій країні. Про це повідомив на брифінгу радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Президент Байден, коли говорив про артилерійські снаряди, які надавали США та інші члени та партнери Україні, їх запаси виснажуються. Не надаючи касетні снаряди зараз, Україна не зможе не те що проводити наступ, а й захищати свої позиції. Ми не залишимо Україну беззахисною і крапка", - сказав Салліван.

Тому, за його словами, коли перед США став вибір щодо передачі Україні касетних снарядів, вони вирішили надати це озброєння, "не дивлячись на складності, небезпеку та ризики для цивільного населення".

"Коли почалася війна, ми стали поступово нарощувати виробництво артилерійських снарядів. І коли рівень виробництва задовольнятиме потреби України, ми перестанемо постачати кластерні бомби. Я не можу вам сказати точний період часу..Точно це будуть місяці. Питання в тому, скільки саме", - додав радник Байдена.

Нагадаємо, що Президент США Джо Байден визнав, що йому непросто далось рішення схвалити передання Україні касетних боєприпасів, та він вважає це правильним рішенням в умовах нестачі артилерійських снарядів.

Також Олексій Резніков назвав п'ять принципів, яких Україна дотримуватиметься під час застосування касетних боєприпасів.

Проти надання Україні касетних боєприпасів виступили проти Іспанія, Британія та Канада.

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