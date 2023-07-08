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  1. У світі

У Британії «не заохочують» використання Україною касетних боєприпасів із США

18:25, 8 липня 2023
Ріші Сунак озвучив позицію Британії щодо поставок Україні касетних боєприпасів.
У Британії «не заохочують» використання Україною касетних боєприпасів із США
Фото: Getty Images
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Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що «не заохочує» використання касетних боєприпасів, які США погодилися відправити в Україну. Про це повідомляють Sky News.

За словами Сунака, Велика Британія входить до числа 123-х країн, які підписали Конвенцію, що забороняє використання боєприпасів такого типу. Натомість британський прем'єр-міністр сказав, що Великобританія підтримує Київ, надаючи танки та зброю великої дальності.

«Ми продовжуватимемо робити свій внесок у підтримку України проти незаконного та неспровокованого вторгнення росії, але ми зробили це, надавши важкі бойові танки та нещодавно зброю великої дальності, і, сподіваюся, усі країни зможуть продовжувати підтримувати Україну», - заявив Сунак.

Нагадаємо, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що Штати нададуть Україні касетні боєприпаси у рамках військової допомоги. 

Згодом у Пентагоні повідомили, що увійде до нового пакета допомоги Україні на $800 млн, крім касетних боєприпасів. 

Президент США Джо Байден визнав, що йому непросто далось рішення схвалити передання Україні касетних боєприпасів, та він вважає це правильним рішенням в умовах нестачі артилерійських снарядів.

Також Резніков назвав п'ять принципів, яких Україна дотримуватиметься під час застосування касетних боєприпасів.

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