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  1. У світі

У США підтвердили передачу Україні касетних боєприпасів

21:28, 7 липня 2023
Вашингтон надає Києву касетні снаряди.
У США підтвердили передачу Україні касетних боєприпасів
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Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні касетні боєприпаси у рамках військової допомоги. Про це він сказав під час брифінгу 7 липня.

«Ми засновуємо наше рішення про допомогу в галузі безпеки на потребах України, а Україні потрібна артилерія для підтримки своїх наступальних та оборонних операцій», - заявив Салліван.

Він додав, що зараз Україна потребує артилерії, щоб проводити свої наступальні та оборонні операції.  

Також Салліван зазначив, що Київ «надав письмові запевнення», що він використовуватиме цю зброю «дуже обережно, з метою мінімізації будь-якого ризику для цивільного населення».

«Ми знаємо, що касетні боєприпаси створюють ризики для цивільного населення, ось чому ми стільки відкладали це рішення як могли», – пояснив він.  

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