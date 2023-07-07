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В США подтвердили передачу Украине кассетных боеприпасов

21:28, 7 июля 2023
Вашингтон предоставляет Киеву кассетные снаряды.
В США подтвердили передачу Украине кассетных боеприпасов
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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты Америки предоставят Украине кассетные боеприпасы в рамках военной помощи. Об этом он сказал о время брифинга 7 июля.

«Мы основываем наше решение о помощи в области безопасности на потребностях Украины, а Украине нужна артиллерия для поддержания своих наступательных и оборонительных операций», - заявил Салливан.

Он добавил, что сейчас Украина нуждается в артиллерии, чтобы проводить свои наступательные и оборонительные операции.

Также Салливан отметил, что Киев «дал письменные заверения», что он будет использовать это оружие «очень осторожно, с целью минимизации любого риска для гражданского населения».

«Мы знаем, что кассетные боеприпасы создают риски для гражданского населения, вот почему мы столько откладывали это решение, как могли», – пояснил он.

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