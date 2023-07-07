США заморозили активы олигархов из рф на более чем полмиллиарда долларов

Деньги заморозили у россиян, которые поддерживают режим рф и уклоняются от экономических контрмер США.

Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако сообщила, что Соединенные Штаты Америки с начала войны в Украине смогли арестовать активы российских олигархов на более чем полмиллиарда долларов, передает официальный сайт ведомства.

«Вместе мы также добились значительного прогресса в борьбе с российским незаконным финансированием. «Большая семерка» была лидером в ограничении доступа россии к мировой финансовой системе и снижении ее способности подпитывать ее военную машину», - говорится в заявлении.

Целевая группа G7 Plus, которая работает с целевой группой ЕС и с целевой группой США KleptoCapture применят санкции, экспортные ограничения и экономические контрмеры в ответ на российскую агрессию.

«Мы удержали активы российских олигархов и других лиц на сумму более 500 миллионов долларов, которые поддерживают российский режим и уклоняются от экономических контрмер США», - заявила Монако.

Также США предъявили обвинения более 30 лицам, обвиняемым в уклонении от санкций, нарушениях экспортного контроля, отмывании денег и других преступлениях.

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