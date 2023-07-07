НАПК начало тестирование портала для разоблачителей коррупции

В тестировании портала для разоблачителей коррупции задействовано 10 первых органов власти.

Национальное агентство по предотвращению коррупции приступило к тестированию Единого портала сообщений разоблачителей коррупции. Об этом сообщил официальный сайт НАПК.

В тестировании уже задействовано 10 первых органов власти. В общей сложности к порталу будет подключено около 90 тыс. органов власти, органов местного самоуправления и юридических лиц.

«Запуск портала сообщений разоблачителей запланирован на ближайшие несколько месяцев. Он поможет сообщать гражданам о фактах коррупции, в том числе анонимно. Кроме того, чрезвычайно важно обеспечить получение сообщений об информации, содержащей ограниченный доступ, от Службы безопасности Украины, военных формирований и т.п. Без этих инструментов, предусмотренных в мероприятиях Государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 гг., мы не получим добропорядочные на 100% силы безопасности и обороны», – отметил председатель НАПК Александр Новиков во время третьей ежегодной конференции «Обличители коррупции в Украине: успехи и вызовы».

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