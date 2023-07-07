НАЗК розпочало тестування порталу для викривачів корупції

В тестуванні порталу для викривачів корупції задіяні 10 перших органів влади

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало тестування Єдиного порталу повідомлень викривачів корупції. Про це повідомив офіційний сайт НАЗК.

В тестуванні вже задіяні 10 перших органів влади. Загалом до порталу буде підключено близько 90 тис. органів влади, органів місцевого самоврядування та юридичних осіб.

«Запуск порталу повідомлень викривачів заплановано на найближчі декілька місяців. Він допоможе повідомляти громадянам про факти корупції, в тому числі анонімно. Крім того, надзвичайно важливо забезпечити отримання повідомлень про інформацію, яка містить обмежений доступ, від Служби безпеки України, військових формувань тощо. Без цих інструментів, які передбачені в заходах Державної антикорупційної програми на 2023-2025 рр., ми не отримаємо доброчесні на 100% сили безпеки та оборони», – зазначив голова НАЗК Олександр Новіков під час третьої щорічної конференції «Викривачі корупції в Україні: успіхи та виклики».

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