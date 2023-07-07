У Києві дівчину знесло потоком води на дорозі під час зливи, відео

У столиці вода понесла дівчину дорогою кілька десятків метрів.

Як раніше повідомлялося, що 7 липня Київ накрила сильна злива, через яку затопило частину вулиць. Відео публікують місцеві жителі у соціальних мережах.

В одному з районів столиці потік води був настільки сильним, що на пішохідному переході він збив з ніг дівчину.

Як видно на відео, вода понесла дівчину дорогою кілька десятків метрів. Їй все ж вдалося піднятися на ноги і повернутися на тротуар.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.