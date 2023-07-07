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  1. В Україні

Уряд перерозподілив обсяг освітньої субвенції з держбюджету місцевим бюджетам

20:59, 7 липня 2023
Кабмін ухвалив рішення про перерозподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2023 році.
Уряд перерозподілив обсяг освітньої субвенції з держбюджету місцевим бюджетам
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7 липня з метою виправлення помилок, які допустили школи вперше заповнюючи персональні дані учнів, та виділення додаткових коштів для оплати відпускних для педагогічних працівників Херсонської області, які на простої, Уряд затвердив розпорядження Кабінету Міністрів України «Про перерозподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2023 році». Про це повідомив урядовий портал.

«Акт передбачає перерозподіл обсягу освітньої субвенції між місцевими бюджетами в обсязі 107 млн грн, що дасть змогу здійснювати оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у громадах, у яких було допущено помилки під час заповнення персональних даних учнів, та здійснити вчасну і повну виплату відпускних для педагогічних працівників Херсонської області, які є на простої», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, які рішення ухвалили на засіданні Кабміну 7 липня. 

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