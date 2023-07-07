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  1. В Україні

Закупівлю лікарських засобів зробили більш прозорою

20:32, 7 липня 2023
Уряд прийняв постанову, яка зробить закупівлі лікарських засобів та медичних виробів більш прозорими та ефективними.
Закупівлю лікарських засобів зробили більш прозорою
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Кабмін прийняв постанову «Про внесення змін до особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування». Документ зобов’язує публічних замовників купувати деякі ліки та медичні вироби через електронний каталог Prozorro Market, передає урядовий портал.

«Якщо медзаклади здійснюють закупівлі лікарських засобів та медичних виробів з визначеного переліку, вартістю 50 тис. грн або більше, вони зобов’язані використовувати е-каталог. Повний перелік медичних товарів, закупівля яких має здійснюватися із використанням Prozorro Market, міститься у додатку до вищезазначеної постанови.

Зокрема, у 2022 році загальна вартість медичних товарів, закуплених через е-каталог, становила 28 млн грн, тоді як за 6 місяців 2023 року цей показник виріс до понад 235 млн грн.

Цей інструмент працює за принципом маркетплейсу і є безоплатним для замовників. Так, заклади охорони здоров’я зможуть швидко і зручно купувати товари за допомогою інструменту запиту цінових пропозицій. У середньому ця процедура триває 9 днів. Медичну частину каталогу адмініструють фахівці Медичних закупівель України (далі — МЗУ).

МЗУ — централізована закупівельна організація, яка завдяки е-каталогам здійснює попередню кваліфікацію постачальників. До її відповідальності належить також формування товарних профілів. Це не дозволятиме публічним замовникам застосовувати дискримінаційні вимоги до учасників закупівель і умов постачання.

«Підвищення доступності лікарських засобів та медичних виробів для пацієнтів — одне з наших пріоритетних завдань. Прийнята сьогодні постанова допоможе нам його виконати. Також це дозволить знизити витрати на процедуру закупівлі. Рішення було ухвалено у рамках реалізації Антикорупційної програми, тобто ми робимо крок і в напрямі прозорості сфери закупівель. Крім цього, тепер у нас є можливість технічно фіксувати граничну вартість певних товарів, що дає змогу не допустити лікарнями закупівлю лікарських засобів дорожче, ніж це має бути відповідно до граничних оптово-відпускних цін, — сказав Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко. — Таким чином нам вдасться реалізувати механізм обовʼязкових закупівель лікарських засобів шляхом використання електронного каталогу за визначеним переліком товарів. Це зробить закупівлі товарів більш ефективними та зручними, враховуючи високий рівень конкуренції та швидкості їх проведення».

Завдяки обширному та постійно зростаючому асортименту замовник може швидко купити якісний товар із максимально вигідною ціною. Нині в Prozorro Market доступні майже всі лікарські засоби з Національного переліку та складне медичне обладнання: автомобілі швидкої медичної допомоги, апарати ШВЛ тощо», - сказано у повідомленні.

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