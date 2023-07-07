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  1. В Україні

Уряд затвердив порядок встановлення факту участі цивільних у захисті України

20:14, 7 липня 2023
Мінветеранів: йдеться про процедуру встановлення факту безпосередньої участі у захисті України цивільних осіб, починаючи з 24 лютого 2022 року, які офіційно не були у складі жодної з українських силових структур.
Уряд затвердив порядок встановлення факту участі цивільних у захисті України
Фото: drohobych.city
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Міністерство у справах ветеранів України повідомило, що Уряд затвердив порядок встановлення факту безпосередньої участі цивільних осіб у захисті України для надання відповідних статусів. Про це інформує урядовий портал.

«Йдеться про процедуру встановлення факту безпосередньої участі у захисті України цивільних осіб, починаючи з 24 лютого 2022 року, які офіційно не були у складі жодної з українських силових структур.

На жаль, внаслідок одержаних поранень, контузій, каліцтв або захворювань під час безпосередньої участі в обороні країни від російських окупантів, багато таких цивільних стали особами з інвалідністю або загинули (померли). У зв’язку з цим, Законом № 2864 таких осіб віднесено до осіб з інвалідністю внаслідок війни, а рідних осіб, що загинули – до членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України.

Завдяки ухваленому проекту постанови Мінветеранів матиме можливість організовувати та координувати роботу з питань встановлення факту участі вищевказаних осіб у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України.

Відтак, рішення про безпосередню участь цивільних осіб у захисті України буде прийматися утвореною Мінветеранів міжвідомчою комісією за заявою встановленого зразка та на основі:

довідки командира військової частини;

за її відсутності – засвідчених нотаріусом двох свідчень, або свідчення командира підрозділу, в зоні відповідальності якого перебувала особа.

За результатами розгляду Мінветеранів видаватиме особам, зазначеним у рішенні міжвідомчої комісії:

довідку за формою згідно з додатком 6 до постанови КМУ №413 – для осіб з інвалідністю внаслідок війни;

довідку за формою згідно з додатком до постанови КМУ №740 – для членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Такі довідки будуть однією з необхідних підстав для подальшого встановлення органами соцзахисту населення одного із статусів: особи з інвалідністю внаслідок війни або члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України.

Також найближчим часом фахівці Мінветеранів проведуть низку робочих зустрічей з представниками українських добровольчих формувань, членами родин полеглих добровольців, аби обговорити можливі шляхи допомоги їм у зборі необхідних документів для пришвидшення процедури розгляду комісією та надання відповідних статусів», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, які рішення ухвалили на засіданні Кабміну 7 липня. 

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