У Києві запрацювала екстренна служба 112.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що у Києві почала працювати служба 112. Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

«МВС повноцінно запровадило службу 112 у Києві - єдиний номер для всіх надзвичайних ситуацій. Комунікаційний центр 112 вже обробляє вхідну інформацію та покриває столицю», - написав міністр.

Він зазначив, що до операторів служби надходять дзвінки від громадян, а потім запити перенаправляють до необхідних підрозділів залежно від конкретної ситуації.

У службі 112 працюють оператори, які володіють мовою жестів. Вони можуть спілкуватися за допомогою відеозв'язку - для цього необхідно надіслати SMS-повідомлення на номер 112 та чекати на з'єднання.

Клименко наголосив, що зараз службу планують запустити у всіх містах-мільйонниках, а потім - по всій території держави.

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