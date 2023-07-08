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  1. Законодавство

Кабмін схвалив законопроект про зміни до закону про державну службу

08:12, 8 липня 2023
Законопроектом пропонується запровадити можливість під час проходження державної служби присвоїти більш високі ранги державним службовцям відповідно до співвідношень таких рангів з іншими спеціальними званнями.
Кабмін схвалив законопроект про зміни до закону про державну службу
Фото: kmu.gov.ua
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7 липня Кабінет міністрів України схвалив проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо удосконалення порядку співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями та зарахування до стажу державної служби часу роботи на деяких посадах у військових адміністраціях». Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Законопроектом пропонується запровадити можливість під час проходження державної служби присвоїти більш високі ранги державним службовцям відповідно до співвідношень таких рангів з іншими спеціальними званнями. Також передбачається зарахування до стажу державної служби часу роботи на посадах начальників військових адміністрацій та їх заступників, начальників військових адміністрацій населених пунктів та їх заступників, а також працівників цих адміністрацій, які уклали трудовий договір, у разі, якщо до призначення на такі посади особа перебувала на державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування та після звільнення повернулася на державну службу чи службу в органах місцевого самоврядування», - написав він.

Раніше ми писали, які рішення ухвалили на засіданні Кабміну 7 липня. 

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