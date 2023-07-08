Кабмин одобрил законопроект об изменениях в закон о государственной службе

Законопроектом предлагается ввести возможность при прохождении государственной службы присвоить более высокие ранги государственным служащим в соответствии с соотношениями таких рангов с другими специальными званиями.

Фото: kmu.gov.ua

7 июля Кабинет министров Украины одобрил проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной службе» об усовершенствовании порядка соотношения между рангами государственных служащих и рангами должностных лиц местного самоуправления, воинскими званиями, дипломатическими рангами и другими специальными званиями и зачисления в стаж государственной службы времени работы в некоторых должностях в военных администрациях». Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Законопроектом предлагается ввести возможность при прохождении государственной службы присвоить более высокие ранги государственным служащим в соответствии с соотношениями таких рангов с другими специальными званиями. Также предполагается зачисление в стаж государственной службы времени работы на должностях начальников военных администраций и их заместителей, начальников военных администраций населенных пунктов и их заместителей, а также работников этих администраций, заключивших трудовой договор, в случае если до назначения на такие должности лицо находилось на государственной службе или службе в органах местного самоуправления и после увольнения вернулась на государственную службу или службу в органах местного самоуправления», – написал он.

Ранее сообщалось, какие решения принял Кабмин на заседании 7 июля.

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