Кабмин провел заседание: какие решения приняли 7 июля

Одобрен законопроект об усовершенствовании порядка соотношения между рангами госслужащих и рангами должностных лиц местного самоуправления, воинскими званиями, дипломатическими рангами и другими специальными званиями и зачисление в стаж государственной службы времени работы на некоторых должностях в военных администрациях.

Фото: КМУ

Кабинет Министров 7 июля провел заседание. Какие решения были приняты, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оцінки ефективності роботи податкових органів». Законопроект спрямований на законодавче врегулювання питання затвердження центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, переліку ключових показників ефективності податкових органів та Методики їх розрахунку.

- Схвалено проект Закону «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про металобрухт». Законопроектом пропонується встановити, що законодавство про металобрухт складається із ЗУ «Про управління відходами», ЗУ «Про металобрухт» та інших нормативно-правових актів України.

-Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення питань з охорони та використання тваринного і рослинного світу». Законопроектом пропонується внести зміни ЗУ «Про рослинний світ», ЗУ «Про мисливське господарство та полювання», ЗУ «Про тваринний світ», ЗУ «Про Червону книгу України», ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», ЗУ «Про захист тварин від жорстокого поводження», ЗУ «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», ЗУ «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» з метою приведення їх у відповідність з вимогами законів «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та «Про адміністративні послуги».

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо удосконалення порядку співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями та зарахування до стажу державної служби часу роботи на деяких посадах у військових адміністраціях». Законопроектом пропонується запровадити можливість під час проходження державної служби присвоїти більш високі ранги державним службовцям відповідно до співвідношень таких рангів з іншими спеціальними званнями. Також передбачається зарахування до стажу державної служби часу роботи на посадах начальників військових адміністрацій та їх заступників, начальників військових адміністрацій населених пунктів та їх заступників, а також працівників цих адміністрацій, які уклали трудовий договір, у разі, якщо до призначення на такі посади особа перебувала на державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування та після звільнення повернулася на державну службу чи службу в органах місцевого самоврядування.

- Визнано такими, що втратили чинність, постанову КМУ від 25.06.2001 N 702 «Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри» та інші постанови Уряду, якими було внесено зміни до неї, оскільки відповідні положення було врегульовано нормами Бюджетного кодексу України.

- Внесено до Державного реєстру нерухомих памʼяток України ряд обʼєктів культурної спадщини національного значення у Черкаській області та присвоєно їм охоронні номери. Відповідно виключено ці обʼєкти зі списку памʼятників архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 24.08.1963 N 970 «Про впорядкування справи обліку та охорони памʼятників архітектури на території Української РСР».

- Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення здійснення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру. Зміни спрямовані на удосконалення порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоровʼя, що дозволить забезпечити пацієнтів України життєво необхідними, ефективними, безпечними та якісними

лікарськими засобами та допоміжними засобами до них. Серед іншого, доповнено напрями спрямування бюджетних коштів новим напрямом на закупівлю медичного обладнання для виконання укладеної Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання Уряду України гранту непроектного типу на закупівлю спеціального обладнання для закладів охорони здоровʼя України, Протоколу обговорень та Узгодженого протоколу щодо процедурних деталей до зазначеної Угоди.

- Затверджено Порядок функціонування та ведення Державного електронного реєстру обʼєктів підвищеної небезпеки. Порядок визначає механізм функціонування та ведення Державного електронного реєстру обʼєктів підвищеної небезпеки - інформаційно-комунікаційної системи, яка створюється відповідно до вимог ЗУ «Про публічні електронні реєстри», держателем якої є ДСНС, та забезпечує збирання, накопичення, захист, облік, відображення, оброблення реєстрових даних і надання реєстрової інформації, а також електронну взаємодію між фізичними та юридичними особами, державними органами, органами місцевого самоврядування з метою отримання визначеної законодавством інформації у сфері діяльності, повʼязаної з обʼєктами підвищеної небезпеки. Визначено функціональні можливості реєстру, особливості доступу до його інформаційних ресурсів, ведення та адміністрування, пошук відомостей у реєстрі та захист інформації, що міститься в ньому.

- Погоджено пропозицію Міністерства освіти і науки щодо утворення державного некомерційного підприємства «Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту» з віднесенням його до сфери управління зазначеного Міністерства. Доручено Міністерству освіти і науки здійснити в установленому порядку заходи, повʼязані з утворенням зазначеного державного некомерційного підприємства. Здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2023 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків за програмою «Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту» шляхом зменшення видатків споживання на суму 42 млн. 920,4 тис. гривень та встановлення на зазначену суму видатків розвитку. Викладено у новій редакції Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту.

- Внесено зміни до Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування. Затверджено Перелік лікарських засобів та медичних виробів, закупівля яких здійснюється закладами охорони здоровʼя, структурними підрозділами з питань охорони здоровʼя обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій з використанням електронного каталогу. Передбачено, що у разі, коли замовники, які є закладами охорони здоровʼя або структурними підрозділами з питань охорони здоровʼя обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій, здійснюють закупівлі лікарських засобів та медичних виробів за вищевказаним Переліком, вартість яких становить або перевищує 50 тис. гривень, такі закупівлі здійснюються з використанням електронного каталогу відповідно до Порядку формування використання електронного каталогу, з урахуванням положень визначених Особливостями. У разі, коли закупівля з використанням електронного каталогу шляхом запиту ціни пропозицій постачальників не відбулася, замовник здійснює закупівлю шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному Особливостями, не збільшуючи при цьому очікувану вартість закупівлі, або повторно шляхом запиту ціни пропозицій постачальників в електронному каталозі.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 07.03.2022 N 214 «Деякі питання надання державної соціальної допомоги та пільг на період введення воєнного стану». Установлено, що на період воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення чи скасування продовжується виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, в тому числі з інвалідністю, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сімʼях за принципом «гроші ходять за дитиною», яку було припинено в період воєнного стану, особам, які тимчасово перебувають за кордоном, внаслідок ненадання документів про повторний огляд дитини з інвалідністю, строк якого припав на період воєнного стану або про підтвердження навчання дитини, яка досягла 18-річного віку.

- Затверджено Порядок здійснення контролю за виконанням інвестиційних програм у сфері управління побутовими відходами. Установлено, що граничним рівнем вартості інвестицій, які можуть залучатися за інвестиційними програмами у сфері управління побутовими відходами, що включаються під час розрахунку економічно обґрунтованих витрат для здійснення заходів з оновлення основних фондів, будівництва, реконструкції, модернізації, технічного переоснащення обʼєктів оброблення побутових відходів, є фактична ефективна відсоткова ставка, за якою субʼєкт господарювання у сфері управління побутовими відходами залучає інвестиції та яка не може перевищувати розміру облікової ставки Національного банку плюс 3 відсотки. Передбачено, що субʼєкти господарювання у сфері управління побутовими відходами залучають інвестиції в обсягах, що можуть бути повернуті протягом строку виконання інвестиційних програм у сфері управління побутовими відходами без виникнення ризику втрати ними фінансової незалежності. Граничний строк дії інвестиційних програм у сфері управління побутовими відходами не може бути меншим строку повного погашення зобов'язань за ними.

- Затверджено Порядок набуття статусу саморегулівної організації у сфері енергетичної ефективності будівель та Примірний статут саморегулівної організації у сфері енергетичної ефективності будівель.

- Затверджено Порядок встановлення факту безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у звʼязку з військовою агресією Російської Федерації проти України, деяких категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Внесено зміни до Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, які нададуть можливість МСЕК на підставі відповідного рішення Мінветеранів встановлювати причинний звʼязок інвалідності із участю у вищезазначених заходах. Внесено зміни до Порядку надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх проведення, під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у звʼязку з військовою агресією Російської Федерації проти України, та до Порядку надання статусу члена сімʼї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, які нададуть можливість органам соціального захисту населення встановлювати статус та видавати таким особам посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сімʼї загиблого Захисника чи Захисниці

відповідно.

- Внесено зміни до Обсягів квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, затверджених постановою КМУ від 27.12.2022 № 1466 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2023 рік». Визначено квоту на експорт цукру з України до 15.09.2023 в обсязі 20 тис. тонн та передбачено, що розгляд заявок на одержання ліцензій буде здійснюватись у порядку, встановленому Мінекономіки, а видача ліцензій - на підставі заявок на одержання ліцензій на експорт таких товарів до Румунії та на підставі погоджень Мінагрополітики, що надаватимуться в одноденний строк без залучення субʼєкта зовнішньоекономічної діяльності у порядку міжвідомчого обміну інформацією.

- Внесено зміни до Порядку надання одноразової матеріальної грошової допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву Російською Федерацією греблі Каховської гідроелектростанції. Передбачено надання матеріальної грошової допомоги незалежно від отримання допомоги на проживання внутрішньо переміщеними особами. Встановлено, що засобами Єдиної інформаційної системи соціальної сфери проводиться перевірка осіб, які претендують на призначення матеріальної грошової допомоги, щодо факту перебування (неперебування) за кордоном з урахуванням результатів превентивної верифікації відповідно до Закону «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» та відомостей, наявних в інформаційно-аналітичній платформі електронної верифікації та моніторингу. У разі встановлення станом на 05.06.2023 факту перебування таких осіб за кордоном більше 30 календарних днів підряд матеріальна грошова

допомога не надається.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 16.06.2023 N 609 «Деякі питання ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, спричинених підривом греблі Каховської гідроелектростанції в Херсонській області». Виділено з фонду ліквідації наслідків збройної агресії 341 млн. 800 тис. гривень Миколаївській обласній державній адміністрації (для Миколаївської обласної військової адміністрації) на нову бюджетну програму для відновлення пошкоджених, будівництва нових, надання компенсації за пошкоджені/знищені обʼєкти нерухомого майна житлового призначення у Миколаївській області з метою ліквідації наслідків підриву греблі Каховської гідроелектростанції в результаті збройної агресії РФ. Викладено у новій редакції Порядок використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії, що спрямовуються на відновлення пошкоджених/знищених обʼєктів нерухомого майна житлового призначення внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції в результаті збройної агресії Російської Федерації та надання компенсації за такі обʼєкти. Новою редакцією Порядку визначено механізм фінансування витрат на здійснення компенсації за пошкоджені обʼєкти нерухомого майна житлового призначення та механізм фінансування витрат на здійснення компенсації за знищені обʼєкти нерухомого майна житлового призначення.

- Внесено зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти. Передбачено, що в окремих випадках, в умовах дії правового режиму воєнного стану в Україні, за обґрунтованим поданням засновника закладу загальної середньої освіти, рішенням голови обласної, Київської міської військової адміністрації, кошти субвенції, в межах розподілу видатків можуть бути спрямовані на реалізацію проектів пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, реставрацією та капітальним ремонтом інших об’єктів, що складають фонд захисних споруд цивільного захисту. Встановлено, що використання субвенції здійснюється на засадах співфінансування, при цьому для бюджету міста Києва не більше як 70 відсотків фінансування здійснюється за рахунок субвенції та не менш як 30 відсотків - за рахунок коштів місцевого бюджету.

- Внесено зміни до плану заходів щодо виконання зобовʼязань в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, затвердженого розпорядженням КМУ від 03.08.2011 N 733. План доповнено додатковими заходами з приведення національного законодавства у відповідність до актів права ЄС у сферах електроенергетики, енергоефективності, відновлюваних джерел енергії, у газовій сфері та щодо змін клімату.

- Затверджено план заходів з реалізації кліматичної політики України в рамках участі в глобальній ініціативі із скорочення викидів метану «Global Methane Pledge». План містить ключові заходи в таких секторах: зменшення витоків та викидів метану під час видобування, переробки та транспортування природного газу та нафти; розвиток двостороннього співробітництва; розвиток потенціалу виробництва біометану з відходів сільського господарства; реалізація потенціалу уловлювання метану на полігонах; стимулювання роздільного збору, компостування та переробки біовідходів; впровадження технологій вловлювання та утилізації газу (метану) вугільних родовищ в рамках програми справедливої трансформації вугільних регіонів; проведення дослідження законодавства ЄС та України щодо скорочення викидів метану; проведення досліджень щодо обсягів викидів метану в окремих секторах та потенціалу їх скорочення.

- Внесено зміни до Переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади та адміністративних послуг, що надаються органами місцевого самоврядування у порядку виконання делегованих повноважень, які є обов’язковими для надання через центри надання адміністративних послуг. Виключено з Переліку адміністративні послуги у сфері будівництва, що стосуються обʼєктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до обʼєктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками. Доповнено Перелік послугами щодо отримання витягу з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» та прийняття теоретичного іспиту для отримання права на керування транспортними засобами відповідної категорії.

- Схвалено Концепцію Державної цільової екологічної програми моніторингу довкілля. Концепцією визначено сукупність механізмів, шляхів і способів для належного функціонування державної системи моніторингу довкілля, що забезпечать ефективне розвʼязання проблем у зазначеній сфері.

- Здійснено у 2023 році перерозподіл обсягу освітньої субвенції між місцевими бюджетами в обсязі 106 млн. 970,6 тис. гривень, що дасть змогу здійснювати оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників в окремих територіальних громадах, де було допущено помилки при заповненні персональних даних учнів, та здійснити своєчасну і повну виплату відпускних для педагогічних працівників Херсонської області, які знаходяться на простої", - сообщил Мельничук.

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