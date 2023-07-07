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В Германии хотят запретить курение в автомобилях с детьми

20:54, 7 июля 2023
Согласно заявлению Федерального министерства здравоохранения, в будущем курение в автомобиле больше не будет разрешено, когда в нем едут дети или беременные женщины.
В Германии хотят запретить курение в автомобилях с детьми
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Министерство здравоохранения Германии планирует запретить курить в автомобилях, когда пассажирами являются дети или беременные женщины. Об этом сообщает агентство dpa.

Согласно законопроекту, запрет на курение, который уже действует в общественном транспорте, в будущем должен быть введен также "в закрытых транспортных средствах в присутствии несовершеннолетних или беременных женщин".

Отмечается, что законопроект министра здравоохранения Карла Лаутербаха еще должен быть согласован с другими министерствами, прежде чем будет представлен на рассмотрение правительства.

Сразу несколько федеральных земель с 2019 года выступают с инициативами по этому запрету, предусматривая штрафы до трех тысяч евро. В марте 2022 года верхняя палата немецкого парламента, Бундесрат, решила внести соответствующий законопроект в нижнюю палату, Бундестаг.

Ссылаясь на данные Немецкого центра исследования рака, правительство земли Нижняя Саксония обосновало законопроект тем, что концентрация табака в автомобилях может быть в пять раз "выше, чем в обычном накуренном пабе".

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