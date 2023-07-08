Что должны учитывать граждане, которые планируют стать разоблачителями коррупции – анализ НАПК

Представители Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), а также экспертных учреждений и организаций во время конференции «Разоблачители коррупции в Украине: успехи и вызовы» 7 июля обсудили проблемы деятельности института разоблачителей, то есть лиц, сообщивших достоверную информацию о коррупционном правонарушении в правоохранительные органы.
Участники обсуждения пришли к выводу, что в деятельности института обличителей в Украине существуют существенные проблемы, которые быстро решить фактически невозможно.
- разоблачители коррупции, даже имея соответствующий официальный статус, не пользуются значительным уважением и поддержкой в профессиональных коллективах, где они остаются работать после разоблачения ими коррупционных правонарушений
- если разоблачители коррупции пытаются сменить место работы, дальнейшее их трудоустройство является существенной проблемой, поскольку, учитывая их прошлое, новые работодатели или руководители госучреждений не слишком стремятся иметь в коллективе людей с подобным опытом.
- поддержка разоблачителей со стороны государства, даже психологическая, после разоблачения ими коррупционного правонарушения, крайне слаба. В основном разоблачители остаются один на один с собственными проблемами
- разоблачители коррупции годами не могут получить должное вознаграждение за разоблачение коррупционного правонарушения – 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления. Соответствующее вознаграждение может быть уплачено только после обвинительного приговора суда. При этом отсутствует даже четкий порядок выплаты обличителям коррупции указанного вознаграждения.
- у правоохранительных органов и судов, даже у Высшего антикоррупционного суда, есть проблемы с «идентификацией» разоблачителей коррупции, именно как разоблачителей коррупции. Нередко в уголовных производствах они приобретают статус «обычных» заявителей или свидетелей коррупционного преступления, что затрудняет обретение ими статуса разоблачителя коррупции.
- есть случаи, когда под видом разоблачения коррупционного преступления некоторые граждане пытаются отомстить своим руководителям или коллегам, с которыми у них не сложились отношения.
Напомним, что в НАПК также сообщили о том, что разоблачители коррупции в Украине до сих пор не получили причитающиеся им 10% процентов от денежного размера предмета коррупционного преступления.
Автор: Вячеслав Хрипун
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