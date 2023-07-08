Что должны учитывать граждане, которые планируют стать разоблачителями коррупции – анализ НАПК

Институт разоблачителей коррупции пытаются популяризировать в Украине, однако в реальности они сталкиваются с рядом проблем.

Представители Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), а также экспертных учреждений и организаций во время конференции «Разоблачители коррупции в Украине: успехи и вызовы» 7 июля обсудили проблемы деятельности института разоблачителей, то есть лиц, сообщивших достоверную информацию о коррупционном правонарушении в правоохранительные органы.

Участники обсуждения пришли к выводу, что в деятельности института обличителей в Украине существуют существенные проблемы, которые быстро решить фактически невозможно.

разоблачители коррупции, даже имея соответствующий официальный статус, не пользуются значительным уважением и поддержкой в ​​профессиональных коллективах, где они остаются работать после разоблачения ими коррупционных правонарушений

если разоблачители коррупции пытаются сменить место работы, дальнейшее их трудоустройство является существенной проблемой, поскольку, учитывая их прошлое, новые работодатели или руководители госучреждений не слишком стремятся иметь в коллективе людей с подобным опытом.

поддержка разоблачителей со стороны государства, даже психологическая, после разоблачения ими коррупционного правонарушения, крайне слаба. В основном разоблачители остаются один на один с собственными проблемами

разоблачители коррупции годами не могут получить должное вознаграждение за разоблачение коррупционного правонарушения – 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления. Соответствующее вознаграждение может быть уплачено только после обвинительного приговора суда. При этом отсутствует даже четкий порядок выплаты обличителям коррупции указанного вознаграждения.

у правоохранительных органов и судов, даже у Высшего антикоррупционного суда, есть проблемы с «идентификацией» разоблачителей коррупции, именно как разоблачителей коррупции. Нередко в уголовных производствах они приобретают статус «обычных» заявителей или свидетелей коррупционного преступления, что затрудняет обретение ими статуса разоблачителя коррупции.

есть случаи, когда под видом разоблачения коррупционного преступления некоторые граждане пытаются отомстить своим руководителям или коллегам, с которыми у них не сложились отношения.

Напомним, что в НАПК также сообщили о том, что разоблачители коррупции в Украине до сих пор не получили причитающиеся им 10% процентов от денежного размера предмета коррупционного преступления.

Автор: Вячеслав Хрипун

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