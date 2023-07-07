Кабмин разблокировал работу Комиссии по регулированию азартных игр

Кабинет министров назначил нового члена комиссии по вопросам регулирования азартных игр таким образом разблокировав работу регулятора

Кабинет министров назначил новым членом комиссии по вопросам азартных игр и лотерей Евгения Яхния. Соответствующее решение было принято 7 июля.

Таким образом, работа КРАИЛ теперь разблокирована и комиссия может принимать решение. Работа комиссии долгое время была заблокирована из-за отсутствия кворума. Как отметил во время заседания комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, глава регулятора Иван Рудый, один из членов комиссии был мобилизован. Назначить нового члена КРАИЛ, согласно законодательству можно было только по результату конкурса, что делало невозможным доукомплектование комиссии.

В то же время, в начале июля Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым разрешил правительству назначать членов КРАИЛ. При этом в самом правительстве намерены ликвидировать регулятора игорного бизнеса.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 1 мая Кабмин зарегистрировал законопроект, предусматривающий ликвидацию Комиссии по вопросам регулирования азартных игр.

По словам вице-премьера Михаила Федорова, принятие законопроекта «позволит убрать человеческий фактор в выдаче лицензий — процесс станет автоматическим и будет происходить по четким критериям».

Федоров добавил, что будет внедрена IT-система онлайн-мониторинга, которая "поможет в режиме реального времени получать данные о взаимодействии операторов игорного бизнеса и государства".

Автор Ярослав Конощук

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