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Кабмин разблокировал работу Комиссии по регулированию азартных игр

16:26, 7 июля 2023
Кабинет министров назначил нового члена комиссии по вопросам регулирования азартных игр таким образом разблокировав работу регулятора
Кабмин разблокировал работу Комиссии по регулированию азартных игр
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Кабинет министров назначил новым членом комиссии по вопросам азартных игр и лотерей Евгения Яхния. Соответствующее решение было принято 7 июля.

Таким образом, работа КРАИЛ теперь разблокирована и комиссия может принимать решение. Работа комиссии долгое время была заблокирована из-за отсутствия кворума. Как отметил во время заседания комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, глава регулятора Иван Рудый, один из членов комиссии был мобилизован. Назначить нового члена КРАИЛ, согласно законодательству можно было только по результату конкурса, что делало невозможным доукомплектование комиссии.

В то же время, в начале июля Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым разрешил правительству назначать членов КРАИЛ. При этом в самом правительстве намерены ликвидировать регулятора игорного бизнеса.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 1 мая Кабмин зарегистрировал законопроект, предусматривающий ликвидацию Комиссии по вопросам регулирования азартных игр.

По словам вице-премьера Михаила Федорова, принятие законопроекта «позволит убрать человеческий фактор в выдаче лицензий — процесс станет автоматическим и будет происходить по четким критериям».

Федоров добавил, что будет внедрена IT-система онлайн-мониторинга, которая "поможет в режиме реального времени получать данные о взаимодействии операторов игорного бизнеса и государства".

Автор Ярослав Конощук

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