Кабмін розблокував роботу Комісії регулювання азартних ігор

Кабінет міністрів призначив нового члена комісії з питань регулювання азартних ігор таким чином розблокувавши роботу регулятора.

Кабінет міністрів призначив новим членом комісії з питань азартних ігор та лотерей Євгена Яхнія. Відповідне рішення було ухвалене 7 липня.

Таким чином роботу КРАІЛ тепер розблоковано і комісія може ухвалювати рішення. Робота комісії тривалий час була заблокована через відсутність кворуму. Як зазначив під час засідання комітету з питань податкової та митної політики, очільник регулятора Іван Рудий, один з членів комісії був мобілізований. Призначити ж нового члена КРАІЛ, згідно до законодавства можна було лише за результатом конкурсу, що робило неможливим доукомплектування комісії.

Водночас на початку липня Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким дозволив уряду призначати членів КРАІЛ. При цьому в самому уряді мають намір ліквідувати регулятора грального бізнесу.

Як повідомляла «Судово-юридична газета» 1 травня Кабмін зареєстрував законопроєкт, який передбачає ліквідацію Комісії з питань регулювання азартних ігор.

За словами віцепрем’єра Михайла Федорова, ухвалення законопроєкту «дозволить прибрати людський чинник у видачі ліцензій — процес стане автоматичним і відбуватиметься за чіткими критеріями».

Федоров додав, що буде впроваджена IT-система онлайн-моніторингу, яка «допоможе в режимі реального часу отримувати дані про взаємодію операторів грального бізнесу та держави».

Автор Ярослав Конощук

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