З 11 липня вступають в силу зміни до антитютюнового законодавства: які заборони та штрафи

З 11 липня забороняється реклама та стимулювання продажу тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них.

Держпродспоживслужба нагадала, що з 11 липня набувають чинності норми Закону № 1978, якими вноситься чимало змін до антитютюнового законодавства. Про це йдеться у пресслужбі відомства

Серед них:

заборона реклами та стимулювання продажу тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них;

встановлення штрафу за їхню реалізацію особам, які не досягли 18 років, у розмірі 1020 грн, а в разі повторного протягом року порушення – 10 200 грн:

заборона продажу ароматизованих сигарет;

вводиться відповідальність щодо заборони куріння з використанням пристроїв для нагріву в усіх громадських місцях та приміщеннях за аналогією з курінням звичайних цигарок.

Раніше ми писали, що Держпродспоживслужба відновила контроль заборони куріння у приміщеннях кафе, барів, ресторанів.

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